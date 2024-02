LeBron y Doncic firman otras dos actuaciones monstruosas

LeBron James y Luka Doncic siguen asombrando con números propios de lo que son, verdaderos extraterrestres. El alero de los Lakers y el base de los Mavericks protagonizaron otras dos actuaciones colosales en una nueva jornada de la NBA que volvió a demostrar que ambos se encuentran en otra dimensión. A sus 38 años, el estadounidense guio la extraordinaria remontada en el último cuarto que permitió que los de púrpura y oro se impusieran a sus vecinos Clippers (112-116), mientras que el esloveno se regaló un triunfo frente a los Raptors por su vigesimoquinto cumpleaños firmando un triple doble estelar que le permitió superar un registro de King James.

El Rey anotó 19 puntos en el último cuarto que resultaron decisivos para que los Lakers levantaran los 21 puntos de desventaja que tenían frente a los Clippers cuando concluyó el último periodo y terminasen imponiéndose por 112-116. Para resumir su actuación, baste señalar que hizo tres puntos más que todos los jugadores de los Clippers juntos en ese cuarto que concluyó con 16-39 favorable para el equipo que entrena Darvin Ham. «Sentía esa sensación de que todo lo que tiraba iba dentro. Me mantuve consistente, en el ritmo de ataque del equipo. No me precipité con los tiros», apuntó LeBron después de volver a dejar con la boca abierta a toda la NBA.

Fue el corolario a un memorable partido de LeBron en el que el de Akron (Ohio) anotó 34 puntos con 13 de 21 en tiros de campo y un espectacular 7 de 12 en triples. Además, el alero capturó 6 rebotes y repartió 8 asistencias en un choque en el que dejó lo mejor para el final con cinco de siete lanzamientos anotados desde el perímetro en el periodo decisivo. Se trata de la cuarta mayor remontada en la carrera de LeBron James.

Letal «Sentía esa sensación de que todo lo que tiraba iba dentro. Me mantuve consistente, en el ritmo de ataque del equipo. No me precipité con los tiros» LeBron James Alero de los Lakers

El máximo anotador en la historia de la NBA se quedó además a solo 40 puntos de alcanzar la barrera de los 40.000 tantos a lo largo de las 21 temporadas que lleva en la NBA y demostró, una vez más, que la edad es solo un número más para él. «El partido no se acaba hasta que no ves los dobles ceros ahí arriba (en el reloj)», aseveró un jugador que tuvo como principales escoltas a Anthony Davis (20 puntos y 12 rebotes), D'Angelo Russell (18 puntos y 6 asistencias) y Rui Hachimura (17 puntos) para dejar con la miel en los labios a unos Clippers en los que el brillo de Kawhi Leonard (26 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) y James Harden (23 puntos y 9 asistencias) resultó insuficiente.

39 triples-dobles con más de 30 puntos

No menos estratosférica que la actuación de LeBron James resultó la de Luka Doncic. El esloveno cumplía 25 años este miércoles y quiso festejarlo por todo lo alto, para desgracia de unos Toronto Raptors a los que barrió de la pista en el Scotiabank Arena. El ex del Real Madrid acabó el partido con 30 puntos, 11 rebotes y 16 asistencias en los 36 minutos en los que permaneció sobre la cancha. Se trataba del trigésimo noveno triple-doble con más de 30 puntos del genio de Liubliana en los 381 partidos de la NBA que contabiliza hasta la fecha.

Agotado «Los 'back-to-back' son siempre duros, pero fue una gran victoria y ahora tengo que descansar un poco» Luka Doncic Base de los Dallas Mavericks

Es el tercer jugador que alcanza esta marca y dejó atrás ni más ni menos que a LeBron James, quien acredita 38 triples-dobles con más de 30 puntos, pero en 1.472 encuentros. Solo Oscar Robertson (106 en 1.040 partidos) y Russell Westbrook (48 en 1.150) han logrado más triples-dobles con más de 30 puntos que Doncic, un auténtico devorador de récords que no tiene techo.

Desde que se convirtiese en padre por primera vez el pasado 2 de diciembre, Doncic parece imparable. El balcánico acumula nueve partidos consecutivos anotando al menos 25 puntos (en dos de ellos franqueó el listón de los 40), lo que le ha servido para auparse al primer puesto en el ranking de anotadores de la NBA con 34,5 puntos de media. Le siguen Shai Gilgeous-Alexander (31,2), Giannis Antetokounmpo (30,7), Donovan Mitchell (28,2) y Kevin Durant (28), toda vez que su principal adversario para coronarse como el máximo encestador de la competición, el camerunés Joel Embiid, cayó lesionado hace unas semanas.

«Me siento como si tuviera 40 años, así que no ha sido un cumpleaños especial. Los 'back-to-back' son siempre duros, pero fue una gran victoria hoy y ahora tengo que descansar un poco», apuntó Doncic, uno de los jugadores de toda la NBA que más minutos por partido pasa en la cancha.