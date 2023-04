Maite Cazorla y Sika Koné integran el Quinteto Ideal del curso 2022-2023

Una vez contabilizados los votos emitidos por las capitanas de la LF Endesa, los entrenadores/as, los aficionados y un comité de expertos Endesa/FEB, los primeros galardones de la temporada recaen sobre las jugadoras que conformarán el quinteto de la temporada: la base Maite Cazorla (Perfumerías Avenida), las exteriores Leo Fiebich (Casademont Zaragoza) y Rebekah Gardner (Spar Girona) y las interiores Raquel Carrera (Valencia BC) y Sika Koné (SPAR Gran Canaria).

Palabra de Maite Cazorla (Perfumerías Avenida):

Balance de la temporada: «Quiero dar las gracias a todas esas personas que me han votado y que me han elegido como una de las cinco mejores jugadoras de la LF Endesa. Es todo un orgullo en lo personal el poder formar parte de este quinteto. Quiero felicitar también a todas las premiadas y galardonadas porque cualquiera de ellas podría formar también parte de este quinteto. Muchas gracias».

Quintetos ideales de la temporada: 2 (J.13 - J.21)

Estadísticas de la temporada - Maite Cazorla:

Partidos jugados: 33

Minutos: 25,06

Puntos: 9,1

Rebotes: 2,1

Asistencias: 3,5

Recuperaciones: 1,6

Tapones: 0,1

Faltas recibidas: 2,5

Valoración: 11,1

Palabra de Leo Fiebich (Casademont Zaragoza):

Balance de la temporada: «Me gustaría poder dar las gracias a todos por vuestros votos para poder estar entre las mejores jugadoras de la temporada. Muchas gracias por vuestro apoyo para haber podido conseguir este galardón».

Quintetos ideales de la temporada: 4 (J.3 / J.8 / J.19 / J.27).

Estadísticas de la temporada - Leo Fiebich:

Partidos jugados: 25

Minutos: 24,59

Puntos: 12,6

Rebotes: 6

Asistencias: 1,7

Recuperaciones: 1,4

Tapones: 0,4

Faltas recibidas: 2,8

Valoración: 17,4

Palabra de Rebekah Gardner (Spar Girona):

Balance de la temporada: «Quiero dar las gracias a todos los que me habéis votado para el Quinteto Ideal y quiero tener un agradecimiento especial para mis compañeras de equipo, para el staff de entrenadores y para todos los que me han apoyado. Muchas gracias».

Quintetos ideales de la temporada: 6 (Supercopa / J.9 / J.12 / J.13 / J.25 / J.28). 2 MVPs: Supercopa / J.12

Estadísticas de la temporada - Rebekah Gardner:

Partidos jugados: 30

Minutos: 26,28

Puntos: 14,6

Rebotes: 4,4

Asistencias: 2,8

Recuperaciones: 1,9

Tapones: 0,4

Faltas recibidas: 2,9

Valoración: 17,1

Palabra de Raquel Carrera (Valencia Basket):

Balance de la temporada: «Quiero dar las gracias a todos aquellos que me habéis votado para formar parte del Quinteto Ideal de la LF Endesa durante esta temporada. Me hace mucha ilusión estar aquí y por eso quiero dar las gracias a mis compañeras, al club y a la afición porque sin ellas no hubiera sido posible. Ahora solo queda seguir trabajando para poder conseguir nuestros objetivos en el tramo final de la temporada ».

Quintetos ideales de la temporada: 3 (Supercopa / J.24 / Copa)

Estadísticas de la temporada - Raquel Carrera:

Partidos jugados: 31

Minutos: 24,45

Puntos: 9,6

Rebotes: 4,2

Asistencias: 1,4

Recuperaciones: 1,4

Tapones: 0,5

Faltas recibidas: 2,5

Valoración: 12,7

Palabra de Sika Koné (CB Islas Canarias):

Balance de la temporada: «Quiero dar las gracias a la Federación y a la LF Endesa por darme este premio en una Liga en la que hay muy buenas jugadoras. Me siento muy orgullosa por haberlo recibido y quiero dar las gracias por ello a mi club, a mis compañeras y a mi entrenador y, sobre todo, a mi familia por apoyarme en todo momento».

Quintetos ideales de la temporada: 14 (J.6 / J.7 / J.8 / J.10 / J.11 / J.17 / J. 18 / J.19 / J.20 / J.22 / J.24 / J.25 / J.26 / J.28). 6 MVPs: J.7 / J.8 / J.17 / J.24 / J.25 / J.26 /

Estadísticas de la temporada - Sika Koné:

Partidos jugados: 29

Minutos: 36,19

Puntos: 17,6

Rebotes: 13,9

Asistencias: 1,3

Recuperaciones: 0,5

Tapones: 0,3

Faltas recibidas: 5,5

Valoración: 27,6