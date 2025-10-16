Luca Vildoza y su mujer, arrestados tras agredir a una sanitaria

Iván Benito Jueves, 16 de octubre 2025, 12:51 | Actualizado 17:39h. Comenta Compartir

Luca Vildoza acabó detenido en una noche que debía ser tranquila y feliz para el argentino. La Virtus de Bolonia venció al Mónaco el miércoles y logró su segunda victoria en cuatro partidos en la Euroliga, con 8 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias del exjugador del Baskonia. Cuando el base se subió al coche para dirigirse de vuelta a casa junto a su mujer, ambos fueron arrestados al protagonizar un episodio oscuro con los sanitarios de una ambulancia.

El conjunto de Dusko Ivanovic ejerció como local en el mítico pabellón del Paladozza. A pocos metros se sitúa la Vía Calori, donde una ambulancia se detuvo en medio de la calle para verificar la dirección de la emergencia para la que habían sido reclamados. Vildoza no lo entendió así. El vehículo impedía el paso del exbaskonista, que, según avanzó il Resto del Carlino, comenzó a ponerse nervioso y a insultar al personal al considerar que «jugando con sus teléfonos», recoge el medio italiano.

El incidente no llegó a mayores hasta que se volvieron a encontrar unas calles más allá. Presuntamente, fue entonces Vildoza, ya por delante de la ambulancia, el que comenzó a bloquear el paso al vehículo de emergencias, con frenadas y una conducción errática, hasta que los paramédicos se detuvieron para recriminar su comportamiento hostil. Ahí la situación terminó de caldearse.

Una sanitaria de 54 años bajó de la ambulancia para pedir explicaciones, lo que aumentó el enfado en el coche del timonel de la Virtus. La discusión subió de temperatura y, tal y como indica el informe policial, Milica Vildoza, la mujer del internacional albiceleste timonel de la Virtus, agarró del pelo primero y del cuello después a la mujer.

Al ver la pelea, sus compañeros intervinieron para ayudarla, lo que dio paso a la segunda parte de la trifulca. El propio Vildoza también se bajó del coche y levantó por el cuello a la sanitaria. Enseguida, una patrulla de los Carabineros llegó al lugar junto a varios miembros del club boloñés, disolvieron la pelea y se llevaron detenidos a Vildoza y su esposa, acusados ​​de agredir al personal sanitario. Según las mismas fuentes, la mujer acudió a urgencias para realizarse un chequeo y fue dada de alta tras someterse a algunas pruebas.

La investigación se centra ahora en tomar declaración a los testigos del suceso y a las imágenes de las cámaras de vigilancia situadas en las inmediaciones del luegar de los hechos. A las 12:00 de este jueves, estaba previsto un juicio rápido, pero antes «la Fiscalía de Bolonia notificó a las partes un decreto de libertad inmediata y sin restricciones, firmado por el Fiscal Dr. Flavio Lazzarini», ha anunciado el club a primera hora de la tarde. La entidad también expresa «su plena confianza en el resultado de las investigaciones en curso de la defensa» y condensan el episodio en que su jugador y su esposa se sintieron «víctimas de una conducta ilícita».

La Virtus juega el viernes en Villeurbanne ante el Asvel y el argentino, que protagonizó un largo litigio con el Baskonia a causa de sus derechos en Europa y su frustrado regreso a Vitoria, forma parte de la expedición desplazada hasta Lyon. El desenlace ha generado incomprensión en la Cruz Roja italiana, que ha condenado «el ataque contra un equipo de ambulancias que participaba en una misión de rescate». Además, manifestó su solidaridad «con sus voluntarios que supieron gestionar una situación francamente incomprensible con profesionalidad, coraje y espíritu de servicio». La policía ha publicado el informe del caso.

El informe policial del suceso Bolonia. Agresión a un sanitario en Viale Silvani. La Policía Estatal de Bolonia detuvo a dos cónyuges. Ayer por la noche, la Guardia Civil de Bolonia detuvo a un matrimonio formado por un joven nacido en 1995 (que resultó ser jugador del equipo de baloncesto Virtus) y una joven nacida en 1999, por un delito de lesiones a personal sanitario, surgido tras una discusión en la calle. En concreto, a las 23:00 horas de anoche, un coche patrulla de la Comisaría General de Prevención y Atención Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía Local se dirigió a Viale Silvani esquina con Via Calori en dirección a Porta San Felice, tras recibir una denuncia por una agresión a personal sanitario. Los paramédicos informaron a los oficiales que, mientras se dirigían a una llamada de emergencia y habían detenido temporalmente la ambulancia para ubicar el lugar exacto al que se dirigían, se les acercó un automóvil negro, cuyo conductor comenzó a gritarles sin razón aparente. Los paramédicos ignoraron la provocación e intentaron reanudar su viaje, pero el auto continuó bloqueando su paso, impidiendo el paso de la ambulancia. Por este motivo, una trabajadora sanitaria, ciudadana italiana nacida en 1970, bajó de la ambulancia para pedirles a ambos explicaciones por su comportamiento, pero fue agredida por la mujer, que primero la agarró del cabello y luego del cuello. Poco después, el hombre también la agarró primero del brazo y luego la levantó por el cuello. Los demás profesionales sanitarios intervinieron de inmediato para detener la agresión, y posteriormente se les unió la policía. Al final del proceso ambos fueron detenidos y está previsto que el juicio sumario se celebre el jueves por la mañana.