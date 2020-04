«Lo primero es la salud de todo el mundo»

«Al principio lo veíamos como una película, al estar lejos pues parecía ciencia ficción. Pero una vez aquí, te das cuenta de que es todo real. Nos ha tocado, además, bastante de lleno a los españoles, y en ese sentido me gustaría poner en valor el trabajo de muchísima gente que está en la calle, en hospitales y muchos más sitios para intentar controlar esta pandemia. Luego está también el resto de personas, como nosotros, que se están comportando de manera ejemplar quedándose, la gran mayoría, en casa, luchando con esto como debemos hacerlo», dice.

«Creo que lo más difícil, que era asimilarlo, ya lo hemos pasado. Ahora solo hace falta un esfuerzo más quedándonos en casa unas semanas más. Merecerá la pena. Lo veremos todo de otra manera, pero ya volveremos a nuestras vidas normales», añade un Roberto Guerra que antepone, por encima de todo, incluso del baloncesto, su pasión durante muchos años. «Lo primero y fundamental es la salud de todo el mundo. Luego vendrá la economía, el entretenimiento y todo lo que hay alrededor, y aquí está, por supuesto el deporte», valora el que defendiera los colores claretianos en una Liga Endesa parada y sin fecha de retorno.

«Cada vez se complica más la posibilidad de que se retome, porque no solo es el hecho de que esto pase y que jugadores y equipos puedan volver a su rutina, sino que yo creo que en el deporte profesional no se reincorpora así por así; habría que hacer una mini-pretemporada o algo parecido, por ejemplo, para que los jugadores no corran riesgos de lesiones ya que han sido muchos días parados», estima Guerra.

«No sé qué tienen en mente o idea, ya se verá en la reunión del lunes. He leído que el Cabildo en Gran Canaria y en Tenerife han planteado la posibilidad de una concentración aquí, en Canarias... Supongo que los responsables se estarán planteando todas las posibilidades y que las propias ligas y equipos están actuando en consecuencia a lo que van anunciando los gobiernos», valora un Guerra que mantiene su lado optimista: «Quiero pensar que se puede encontrar alguna solución y que, al menos, podemos ver terminar la temporada de alguna manera».