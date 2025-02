«No tocamos la Copa para que no nos echen la culpa»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de febrero 2025, 17:19 | Actualizado 18:02h. Comenta Compartir

El trofeo de la Copa del Rey ya está en Gran Canaria. Uno de los eventos deportivos más importantes y con más impacto a nivel mundial se celebrará en la isla desde este jueves y hasta el domingo. Los ocho primeros clasificados al término de la primera vuelta de la fase regular de la Liga Endesa pugnarán por leventar un título más que deseado en el Gran Canaria Arena.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero de Deportes de la institución insular, Aridany Romero, y el director del Aeropuerto de Gran Canaria, Julio Peñalver, esperaban ansiosos este martes la llegada del vuelo de Iberia Express en una terminal tematizada con la imagen de la Copa del Rey de Gran Canaria 2025. El trofeo se hizo de rogar, pero apareció con el presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), Antonio Martín, y con la directora comercial Iberia Express, Isabel Rodríguez.

Martín se congratuló por estar ya en la isla para la cita copera. «Agradecemos la bienvenida a todos y ya está la Copa en Gran Canaria. Ha venido cuando tenía que venir, antes de que empezara todo y que la gente la viva. Ya empezamos con los líos, en el buen sentido, de distracción para todo el mundo«, valoró.

El presidente de la mejor liga de Europa comentó que «creo que el torneo por el nivel que han demostrado los ochos equipos evidentemente va a ser un gran torneo deportivo. La otra parte, que la pone el público, que sabéis que es nuestro aliado para que la Copa tenga éxito, estamos más que convencidos de que lo van a dar todo. Y el sitio es muy difícil que sea mejorable, por lo cual estamos muy tranquilos de cómo se va a desarrolar el torneo«.

«La Copa es preciosa y pesa. Es un trofeo bonito, que siempre miran los jugadores cuando lo reciben y estamos muy orgullosos de él«, agregó Martín.

Sobre la igualdad de la competición, Martín manifestó que «normalmente dices que es la Copa y puede ganar cualquiera. Lo que está demostrando tanto la Liga Endesa en lo que llevamos de la fase regular es que puede ganar cualquiera a cualquiera, por lo que se acrecienta todavía más esa sensación de que en la Copa las sorpresas pueden pasar. No se sabe. Creo que apostar por alguien no lo haría nunca, pero si lo hiciéramos en la intimidad te diría que tampoco lo haría. No tengo ni idea. Es un año muy competido y los equipos están demostrando muchísimo nivel. Apostar por uno es complicado«.

Por su parte, Morales, mostró su deseo de que la Copa del Rey se quede en la isla. «Comentaba antes que ha venido tantas veces y se ha ido que espero esta vez llegue y ya no se vaya y se quede en Gran Canaria. Todos deseamos eso, pero más allá de que como grancanario deseamos que nuestro equipo pase a la final y consiga quedarse con la Copa, para el gobierno de la isla es una enorme satisfacción haber hecho esta apuesta deportiva y la que estamos haciendo de manera sucesiva, como el Mundial de fútbol, el Mundial de rallys y esta Copa del Rey, probablemente el espectáculo de baloncesto más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo«.

«Una fiesta en torno al deporte y que congregamos aquí a más de 8.500 personas venidas de diferentes lugares, donde no haya un equipo de la liga española que no tenga una representación, que podamos hacer de Triana y San Telmo de todos los hombres y mujeres de baloncesto de España. Que disfrutemos de este espectáculo como lo van a disfrutar más de 147 países distintos en los que se va a transmitir este encuentro«, destacó el presidente del Cabildo de Gran Canaria.

«Además, es una oportunidad económica para la isla y para la proyección de Gran Canaria con un retorno que estará alrededor de los 90 millones de euros. Es una apuesta segura por la diversificación económica, por la fiesta deportiva y ojalá sea también por un triunfo del Gran Canaria«, finalizó el máximo representante de la institución insular.

