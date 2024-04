Rudy Fernández anuncia su retirada a final de temporada

Rudy Fernández eligió la fecha del 4 de abril, el día en el que cumplía 39 años, para anunciar su retirada del baloncesto. El alero del Real Madrid, una de las grandes leyendas españolas del deporte de la canasta, pondrá fin a su glorioso periplo en las pistas a final de temporada. Así lo ha confirmado el jugador nacido en Palma de Mallorca en una rueda de prensa celebrada este jueves en la Ciudad Deportiva del Real Madrid con motivo de la previa del duelo de la Euroliga que enfrentará a los blancos con el Baskonia.

«Es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas, pero ya está llegando un momento de mi carrera en el que ya tengo una edad. Esto se está terminando, pero todavía quedan unos meses para intentar ayudar», señaló Rudy Fernández en su comparecencia ante los medios de comunicación, en la que señaló que consensuó con el Real Madrid la fecha del anuncio.

«Había hablado con el club y quería que fuera así, en rueda de prensa. Me he sentido muy querido y esto se está terminando, pero quedan unos meses para seguir disfrutando de mis compañeros», acotó el internacional español, quien lleva años tirando de una extraordinaria casta para seguir en activo pese a haberse visto duramente golpeado por una larga lista de lesiones. «Por desgracia el deporte tiene lesiones y cuando me dañé la espalda me dijeron que podría estar tres-cuatro años más, pero he podido estar muchos años más. Me he sentido muy privilegiado de poder llegar hasta este punto», explicó.