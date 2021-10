El Real Madrid oficializa el fichaje de Yabusele

Pablo Laso sigue sumando efectivos con los que intentar devolver al Real Madrid a lo más alto. El club de Chamartín ha oficializado este lunes el fichaje de Guerschon Yabusele. El ala-pívot francés firma por una temporada y reforzará el juego interior de un equipo que sufrió el pasado año en esa parcela con las lesiones de los estadounidenses Anthony Randolph y Trey Thompkins, así como con la marcha a la NBA del argentino Gabriel Deck en la recta final de la campaña.

Yabusele, de 25 años, procede del Asvel Lyon-Villeurbanne, con el que se proclamó campeón de la liga y la Copa de Francia. Se trata de un jugador polivalente que combina fuerza física con una gran velocidad de movimientos, como se pudo ver el pasado sábado en el amistoso que disputó con la selección francesa frente a España, de carácter preparatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. En ese encuentro, el nuevo jugador del Real Madrid fue uno de los más destacados del combinado que dirige Vincent Collet, sumando 9 puntos y 10 rebotes en los 22 minutos que estuvo en cancha, pese a que no pudo impedir la derrota gala.

Unos números en consonancia con los que registró la pasada temporada con el Asvel Lyon-Villeurbanne. Promedió 14,1 puntos, 4 rebotes y 14,5 de valoración en 22,6 minutos en el campeonato francés, mientras que en la Euroliga sus guarismos fueron de 11 puntos, 4,2 rebotes y 11 de valoración en 25 minutos.

Su poderío físico, agilidad y buena muñeca le permiten jugar tanto de espaldas como de cara al aro. Cabe destacar que firmó un 51,9% de acierto en los lanzamientos de tres la pasada campaña en la liga francesa.

Pasado en la NBA

Elegido con el número 16 en el 'draft' de la NBA de 2016 tras despuntar en el SPO Rouen Basket, prosiguió su carrera en China, donde promedió 20,9 puntos con los Shanghai Sharks. De allí dio el salto a la NBA, competición en la que disputó 87 partidos con los Boston Celtics. En la campaña 2019-2020 regresó a China para enfundarse la camiseta del Nanjing Monkey Kings, donde llamó la atención del Asvel Villeurbanne, club propiedad del exbase Tony Parker que lo reclutó el pasado verano para que conformase una pareja temible junto a Moustapha Fall.

«Me siento muy agradecido de estar en un club tan grande y con tanta historia. Es algo muy importante para mí. Todo lo que tiene el Real Madrid, los títulos, la historia del club… Es muy especial y formar parte de ello es también muy especial para mí y para mi familia. Tengo muchas ganas de empezar a jugar con el equipo», ha señalado Yabusele en sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Real Madrid.

«Puedo aportar energía en defensa y en ataque. Quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda», ha declarado el que será cuarto francés de una plantilla que ya contaba la pasada temporada con Fabien Causer y Vincent Poirier, a los que se han añadido este verano el base Thomas Heurtel y el propio Yabusele, ambos procedentes del Asvel Villeurbanne. «Estaba jugando con Heurtel y me contó muchas cosas sobre Madrid, la ciudad y el equipo. También hablé con Poirier. No es el motivo por el que estoy aquí pero me ayudó», ha indicado sobre sus compatriotas.

También ha tenido palabras de elogio para otros de los que serán sus compañeros a las órdenes de Laso. «Va a ser divertido compartir pista con Tavares. He jugado contra él dos años y es un gran jugador, así que compartir equipo con él va a ser divertido y podemos hacer grandes cosas juntos. Es el jugador que más me ha impresionado. Tiene un gran impacto en la pista. También Carroll. Es un jugador top, capaz de salir en el tercer cuarto y ser el más rápido de la pista. Es saltar a la cancha, empezar a salir de los bloqueos y tirar muy bien. Es increíble ver a un jugador así», ha manifestado.

La de Yabusele es la tercera incorporación veraniega del Real Madrid, tras las de Heurtel y el base estadounidense Nigel Williams-Goss. Los blancos tienen también atado a Adam Hanga, alero húngaro procedente del Barça que firmará por tres temporadas. Confirmadas las salidas de Nico Laprovittola, Alex Tyus y el retirado Felipe Reyes, el principal asunto a resolver es el futuro de Usman Garuba, cuya marcha a la NBA parece cantada si las predicciones se cumplen y obtiene una posición alta en el 'draft'.