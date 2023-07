Golpe del Barça al Madrid con una oferta por Willy Hernangómez

El Barcelona de baloncesto ha lanzado un golpe de efecto en el mercado de fichajes con una oferta por el internacional español Willy Hernangómez. Los derechos del jugador en la ACB son del Real Madrid, que tiene ahora hasta el 12 de julio para igualar la oferta. El club azulgrana presentó la oferta formal y ha lanzado un comunicado este viernes, por lo que ahora debe ser el club blanco quien tenga la última palabra, al tener el derecho de tanteo y posibilidad de ofrecer lo mismo que los culés.

«El Barça ha presentado este viernes, 7 de julio, una oferta a la ACB por el pívot español Willy Hernangómez, de 29 años y 2,11 metros, del que el Real Madrid tiene el derecho de tanteo», ha informado el FC Barcelona en un comunicado.

El pívot madrileño, de 29 años, se quedó sin equipo la pasada semana después de que New Orleans, la franquicia NBA donde ha jugado las tres últimas temporadas, decidiese no extender su contrato. Con ello, pone fin a siete campañas consecutivas en la liga norteamericana, donde también ha militado en New York Knicks (2016-18) y Charlotte Hornets (2018-20).

Previamente, el mayor de los Hernangómez había empezado su carrera profesional en el Real Madrid (2012-16), que se reservó sus derechos ACB. Además, jugó cedido dos cursos en el CB Sevilla (2013-15).