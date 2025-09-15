CANARIAS7 sortea dos entradas dobles para toda la temporada 2025/2026 del Dreamland Gran Canaria
Los ganadores podrán acudir a todos los partidos de liga regular y competición europea que se celebren en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:14
Canarias7 va a sortear entre sus lectores 2 entradas dobles para toda la temporada 2025/2026 del Dreamland Gran Canaria. Los ganadores podrán acudir a ... todos los partidos de liga regular y competición europea que se celebren en el Gran Canaria Arena.
El sorteo estará activo desde hoy lunes 15 y hasta el viernes 26 de septiembre a las 11.00 horas. El mismo viernes 26 se comunicarán los ganadores por correo electrónico y en la web del periódico.
Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: nombre y apellidos, correo electrónico y número de teléfono.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.