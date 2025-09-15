CANARIAS7 sortea dos entradas dobles para toda la temporada 2025/2026 del Dreamland Gran Canaria

Canarias7 va a sortear entre sus lectores 2 entradas dobles para toda la temporada 2025/2026 del Dreamland Gran Canaria. Los ganadores podrán acudir a ... todos los partidos de liga regular y competición europea que se celebren en el Gran Canaria Arena.

El sorteo estará activo desde hoy lunes 15 y hasta el viernes 26 de septiembre a las 11.00 horas. El mismo viernes 26 se comunicarán los ganadores por correo electrónico y en la web del periódico.

Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: nombre y apellidos, correo electrónico y número de teléfono.