Pablo Laso ha recibido este martes el alta del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, donde fue ingresado el domingo tras sufrir un problema cardíaco del que continuará recuperándose en su domicilio, según ha confirmado el Real Madrid a través de un comunicado al qe seguía otro mensaje tranquilizador del técnico vitoriano en su cuenta de Twitter.

«Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el doctor ayer, estoy mejor que hace 5 días. Con fuerza y ganas de volver cuanto antes», ha escrito Laso en sus redes sociales. «Gracias a todo el equipo médico del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja», ha agregado en un mensaje que acompaña de una foto en la que se le puede ver conduciendo su coche y saludando.

Alentadoras noticias, por tanto las que llegan sobre el estado de salud del laureado entrenador del Real Madrid, que empezó a sentirse mal el sábado por la noche y el domingo acudía por su propio pie al hospital, donde se le diagnosticó un problema cardíaco. Aunque inicialmente el comunicado del Real Madrid señalaba que Laso había sufrido un infarto de miocardio, las pruebas que se le efectuaron tras serle practicado un cateterismo han determinado que tan solo tenía una arteria obstruida.

El prepadador vasco se encuentra con buen estado de ánimo y est´a deseando volver al tyrabajo, algo que todavía se demorará algún tiempo, por lo que será su ayudante Chus Mateo quien se siente en el banquillo este martes para dirigir al Real Madrid en el tercer partido de la serie de semifinales de la Liga Endesa que medirá a los blancos con el Baskonia.