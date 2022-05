Laia Palau se retira a los 42 años

Laia Palau, estandarte de la mejor generación de la historia del baloncesto femenino español, anunció este miércoles su retirada de las pistas a los 42 años, después de 25 temporadas en la élite y una legendaria trayectoria jalonada con 33 títulos de clubes y 12 medallas con la selección. «Hoy anuncias tu retirada, pero tu baloncesto, tu palmarés y tus valores perdurarán para siempre. ¡Gracias Laia por ser un ejemplo para todos y enhorabuena por una carrera inigualable!», escribió Pau Gasol tras la decisión tomada por la capitana de España, que ha cerrado su carrera deportiva en el Uni Girona, tras defender también al Ros Casares de Valencia y jugar en Francia, Polonia, República Checa y Australia, antes de regresar a Europa.

«No me retiro del baloncesto. Dejo de jugar, pero no me retiro. Seguiré trabajando en este mundo, porque este deporte ha sido mi vida, es mi vida y tiene pinta de que seguirá siendo mi vida. De momento no salgo del pabellón», aseguró la mítica jugadora catalana, que a partir de ahora colaborará con la Federación Española de Baloncesto (FEB) y se dedicará a la academia de formación de niñas y jóvenes del Spar Girona que lleva su nombre. «Tengo asumida mi decisión y estoy muy contenta. La vida me ha tratado muy bien y me ha regalado una carrera tremenda», reconoció en el pabellón de Fontajau Laia Palau, la jugadora española que mayor número de veces ha vestido la camiseta de España (314), con la que ha conquistado tres títulos de Europa, además de proclamarse subcampeona del mundo en 2014 y olímpica en 2016.

«Laia Palau es una figura icónica del deporte de nuestro país, que lo ha dado todo en la cancha, pero también fuera de ella. Su influencia va mucho más allá», destacó el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, convencido de que «seguirá aportando desde otro punto de vista» fuera del baloncesto activo y dio a la ya exjugadora su «agradecimiento eterno». La directora de juego barcelonesa ha puesto punto final a su carrera con 556 partidos en la Liga Femenina Endesa, siendo la segunda jugadora de la historia con más encuentros, solo superada por Noemi Jordana, que llegó a los 572. En España ha ganado siete títulos de liga (cinco de ellos con el Ros Casares, con el que también se proclamó por primera vez campeona de Europa), cinco Copas de la Reina y cinco Supercopas.

Con la selección, que defendió durante 19 años y de la que se retiró el pasado mes de noviembre, llegó a firmar un récord de participaciones en Eurobasket (diez), igualando a Uliana Semenova, y también ha sido la baloncestista española que más veces ha disputado unos Juegos Olímpicos, con cuatro apariciones: Atenas 2004, Londres 2002, Río 2016 y Tokio 2020. Laia Palau ha estado en todos los éxitos de la edad de oro de España, con siete medallas consecutivas en las tres grandes competiciones, entre 2013 y 2019. «No habrá otra como ella», escribió este miércoles la FEB a través de sus redes sociales, junto a un vídeo con algunos de los mejores momentos de Laia en la Liga Femenina y con la selección.