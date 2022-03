Baloncesto José Carlos Ramos: «Este SPAR Gran Canaria tiene el terrible mérito de trabajar con pocos recursos y no se valora» «En los dos últimos años hemos vuelto a demostrar que tenemos un lugar en la mejor liga de Europa», afirma el técnico del las isleñas

— Finales de marzo de 2022, permanencia en la LF Endesa sellada, ¿Le han ofrecido ya la renovación para seguir la siguiente temporada?

— Pues no. Creo que se están haciendo los interesantes. Es broma. En este club tengo muy claro que tanto Begoña Santana como Domingo Díaz son personas que saben como manejar los tiempos. Estamos tan saturados en el día a día que no podemos pensar en otras cosas. Nuestro objetivo lo tenemos muy focalizado.

— ¿Y cuál es es objetivo, ¿qué líneas maestras tiene?

— A los 42 años de vida, este club tiene la necesidad de reinventarse continuamente. En la campaña anterior, donde competimos con el equipo que había ascendido, nos metimos en competición europea, pero de las siete jugadoras que más minutos habían disputado, se fueron seis, Sparkle Taylor, Kai Afi James, María España, Marta Hermida, Djénéba N'Diaye,... y se marcharon porque no podemos competir con las apuestas económicas de otros clubes ...

— De acuerdo, pero insisto, ¿cuál es el objetivo?

— A eso iba, primero, ser capaces de estructurar los recursos para hacer un primer equipo competitivo, que no viva en el sobresalto continuo, con tres pilares fundamentales, reforzar el entorno del equipo de LF Endesa con un filial que sea fuerte y un júnior donde tenga cabida tanto talento como hay en las Islas Canarias. Este SPAR Gran Canaria tiene el terrible mérito de trabajar con muy pocos recursos y no se valora.

— ¿Y las líneas maestras?

— Mire, somos el club con la plantilla más joven, de largo, de todos los que empezaron las competiciones europeas en el mes de agosto. Y además, tienes que recomponer la plantilla casi desde cero. Por las mañanas entrenamos Tony Viera y yo con seis o siete jugadoras, las júniors están estudiando. Pese a todo, las jugadoras han dado el 200 por cien y se ha conseguido la permanencia, con un juego de nivel, sufriendo los rigores de viajes complicados, y otras muchas carencias que todos conocen. En este club sabemos que existimos porque ganamos.

«Perder a Sika Koné, 19 puntos y 12 rebotes por partido, fue realmente duro de asimilar»

— Casi siete meses después, tras el análisis sosegado, ¿qué ocurrió en la eliminatoria previa contra el London Lions en la capital inglesa y esa derrota tan abultada (76-46)?

— Mire que fácil se lo explico. Ellas habían tenido rivales de nivel como el Landes francés que ha jugado en Euroliga y nosotros entrenamos en La Paterna en un partido contra los cadetes, de niños, del Basket Tara Telde. El London Lion tenía un ritmo de un buen coche y nosotros íbamos en patinete sin motor. Y lo entiendo. Aquí no gastamos lo que no tenemos. No se genera deuda a lo loco. Quien viene a trabajar aquí lo sabe de antemano. Todo lo demás es pelea diaria.

— Entonces, ¿espera revivir la misma película en este verano de 2022?

— Confiamos, soñamos, con que se nos trate con igualdad en el mundo del baloncesto en nuestra Isla. Hay dos clubes de primera línea, y uno es el SPAR Gran Canaria. Si lográramos ese primer paso junto al trabajo de personas como Luis González, el director de Operaciones, quien ha sido un soplo de aire fresco en unos años tan complicados, tengo claro que podemos volver a ser el club que tantos éxitos y alegrías ha dado en el pasado. Estamos preparados para seguir batallando. Nosotros nos quedaríamos con la actual plantilla, pero sabemos que será difícil.

— Hablemos de las jugadoras, ¿esperaba el rendimiento que le han dado?

— Sí. Sabíamos de su potencial. Las habíamos seguido, al menos en sus dos últimos años de universidad. El trabajo no es solo de cancha. Todos somos un poco del equipo del Departamento de Scouting, que no tenemos, y que es vital. Maya Caldwell es un clon de Sparkle Taylor, Valerie Nesbitt es una de las mejores bases de esta liga. Aún juega un poco a la americana, pero a sus 23 años lo tiene todo para triunfar en Europa. Lydia Giomi es una pívot completa. Y con un gran conocimiento del juego. Es una maestra en potencia.

Ramos reparte el mérito del trabajo diario traducido en la consecución de la permanencia en la labor de su equipo técnico formado por Pepe Herrera y los dos entrenadores que aparecen en la imagen, Cristóbal Navarro y Tony Viera. / José de Haro

— ¿Considera que Blanca Millán es la revelación de esta segunda parte de la LF Endesa?

— Le voy a dar dos nombres. De Blanca sabíamos que tenía mucho potencial. Ella ha cogido los galones de forma natural. Se prepara muy bien y el talento lo trae de serie. Ha sido clave para el grupo. Ojalá pueda seguir un año más en la Isla.

— ¿Y el otro nombre es el de...?

— Voy a ello. Cuando Sika Koné, 19 puntos y 12 rebotes de media por partido, se lesiona en Vitoria, fue muy duro de asimilar. Ya teníamos una plantilla corta, pero miramos hacia la cantera. Y allí estaba otra vez la solución. Conocíamos el potencial de Adji Fall, pero superó las expectativas en el tramo más complicado de la liga. Suplió la baja de Sika y reclamó su lugar cuando solo tiene 19 años y está siempre luchando con jugadoras de más experiencia. Es clave para nosotros, por lo que nos da y porque sirve de inspiración para nuestra cantera.

— ¿Qué espera de estos cuatro partidos que restan?

— Pues que el equipo compita al máximo nivel. Tenemos once victorias que nos permiten tener tranquilidad. Jugadoras como Justina Kraujunaite, una profesional en el oficio de directora de juego, o Alexandrine Obouh Fegue, tendrán un mayor protagonismo, unido a las jugadoras de filiales que abordan su tramo más importante de la temporada. Los rivales son de lo mejor de la liga, Valencia, Salamanca e IDK Euskotren, una de las revelaciones de la temporada, además del Clarinos Tenerife que está luchando por no descender tras sus muchos problemas. Tienen una plantilla muy competitiva.

«Hoy en día claro que nos quedaríamos con la misma plantilla, pero será realmente difícil»

— Este año se han vivido partidos intensos, ¿con cuál se queda?

— Afortunadamente tenemos un buen historial. Ganar en Madrid al Estudiantes (53-56) nos dejó muy contentos. Lógicamente, la victoria en la cancha del Kutxabank Araski (60-62), tras la lesión de Sika, fue la más emotiva. No me puedo olvidar del triunfo en casa sobre el Lointek Gernika (66-56). Ahí vimos al equipo más maduro. Jóvenes pero maduras para el basket.

— No ha mencionado el triunfo en La Paterna ante el Spar Uni Girona (71-68) ...

— Como dijo alguien ese día, ¡qué rico es ganar a Spar Girona!, uno de los mejores equipos del país, que lo tiene todo y que puede aspirar a todos los títulos. Ver a Laia Palau en la cancha es una lección de baloncesto. Y por eso considero que ese partido fue una muestra más que merecemos estar en esta liga. En los dos últimos años hemos vuelto a demostrar que tenemos un lugar en la mejor liga de Europa. La gente que estuvo esa noche en La Paterna lo recordará siempre. Me gustaría añadir algo ...

— Adelante. Vía libre.

— Conforme pasa el tiempo vamos entendiendo mejor la filosofía de este club que nació en un momento complicado del deporte español y de la sociedad en general. Hoy podemos valorar el mérito del club en estas cuatro décadas. Quienes estamos ahora, desde la más jovencita de la cantera hasta el primer equipo somos herederos de una escuela, de una forma de afrontar el día a día en el deporte. En la educación, en promover y luchar por la igualdad, en transmitir valores, más allá de una derrota o de una victoria. Muchos clubes se han quedado en el camino y este sigue navegando. Y es porque se trabaja mucho.

«El Club Baloncesto Islas Canarias, ¡qué equipazo!»

Distendido en este parón por la Copa de la Reina que se ha disputado en Valencia con el triunfo en la final del Perfumerías Avenida, José Carlos Ramos analiza la temporada liguera y entresaca cuales serían las integrantes de su quinteto ideal, uno nacional y otro extranjero, pero antes matiza que no incluirá a ninguna canaria, porque él las alinearía a todas. «Imagínese -apunta- a nuestras jugadoras en el Club Baloncesto Islas Canarias, ¡qué equipazo tendríamos! Con Maite Cazorla, Leticia Romero, Yurena Díaz, Natalia Rodríguez, Leonor Rodríguez, y de pívots podemos tener a Sika Koné, Adji Fall y hasta a Lydia Giomi, que nació en Tenerife...»

Un quinteto nacional:

«De las jugadoras españolas que no han salido de nuestro club, Laia Palau (Spar Girona), Aina Ayuso (Campus Promete), María España (IDK Euskotren), Laura Gil (Valencia) y Cecilia Muhate (Innova TSN Leganes)» -comenta Ramos-.

Un 'cinco' extranjero:

El particular partido de José Carlos Ramos tendría como oponentes de las españolas a una escuadra compuesta por Laura Cornelius (IDK Euskotren) , Djénéba N'Diaye (Bembibre León), Tanaya Atkinson