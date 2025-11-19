Los Grizzlies de Santi Aldama siguen en crisis El grancanario no pudo salvar una nueva derrota de Memphis, esta vez contra San Antonio por 111-101

Europa Press Barcelona Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

El jugador grancanario Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, han caído este martes ante los San Antonio Spurs por 111-101, en un encuentro en el que los 10 puntos del ala-pívot canario no fueron suficientes para la que supone la novena derrota en los últimos diez partidos, mientras que Hugo González no ha jugado en el triunfo por 99-113 de los Boston Celtics ante los Brooklyn Nets de Jordi Fernández.

A pesar de la baja del pívot francés Victor Wembanyama, los Grizzlies no fueron capaces de ganar a los Spurs y siguen en crisis, apareciendo muchas dudas en torno de la figura de entrenador finlandés Tuomas Iisalo. Por noveno encuentro consecutivo, Aldama sumó doble dígitos en anotación, pero sus 10 puntos fueron insuficientes para evitar un nuevo tropiezo del conjunto Tennessee.

Hasta 21 rebotes ofensivos consiguieron los Grizzlies, pero su pobre acierto en el tiro (40 por ciento en tiros de campo y 30 por ciento en triples) no les permitió sumar el triunfo, aunque estuvieron cerca de lograrlo. A falta de dos minutos, iban por delante en el marcador (100-101), pero tras un parcial de 11-0, los Spurs se hicieron con la victoria.

El más destacado en los Spurs fue De'Aaron Fox con 26 puntos, mientras que en los Grizzlies ningún jugador superó los 20 puntos. Esta derrota deja al equipo de Aldama en la duodécima posición en la Conferencia Oeste, cada vez más lejos de los puestos que dan acceso al 'Play-In'.

Por su parte, Hugo González se quedó sin jugar ningún minuto por segundo encuentro consecutivo en la victoria de los Boston Celtics ante los Brooklyn Nets de Jordi Fernández por 99-113. El madrileño ha dejado de entrar en la rotación de Joe Mazzula, que por el momento está decidiendo contar en su lugar con Baylor Scheierman.

El alero estadounidense Jaylen Brown volvió a ser el mejor del partido con 29 puntos, superando los 25 de Michael Porter Jr. en los Brooklyn Nets. Con este triunfo, los Celtics vuelven a los puestos de 'Play-In' y son el tercer equipo más en forma de la Conferencia Este tras los Detroit Pistons y los Toronto Raptors.