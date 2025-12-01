Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aldama, a punto de taponar a DeRozan, en un lance del choque entre Memphis y Sacramento en la NBA. Efe

Los Grizzlies de Aldama ganan su tercer partido consecutivo ante Sacramento (107-115)

Baloncesto ·

El grancanario, con 7 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, aportó en el triunfo de Memphis, que sigue al alza en esta NBA pese a la ausencia de Ja Morant

Efe

Boston

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:54

Comenta

Los Memphis Grizzlies ganaron a los Sacramento Kings jugando como visitantes con un resultado de 115-107, encuentro en el que el grancanario Santi Aldama fue de nuevo pieza importante de los Tennessee con sus 7 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

El pívot canadiense de segundo año Zach Edey realizó toda una exhibición para su equipo, firmando 32 puntos y 17 rebotes, además de un espectacular 80% de acierto en tiros de campo y 5 tapones.

El mejor del equipo californiano, a pesar de la derrota, fue DeMar DeRozan, con 23 puntos y 4 asistencias. La ausencia de Domantas Sabonis en las posiciones interiores se hace notar para unos Sacramento Kings que se encuentran penúltimos en la Conferencia Oeste con 5 victorias y 16 derrotas.

Aldama y sus Grizzlies sumaron su tercera victoria consecutiva a pesar de la ausencia del base Ja Morant, quien ha estado rodeado de polémicas durante el inicio de la temporada. El equipo de Tennessee está en puestos de play-in (9ª posición) con un balance de 9 victorias y 12 derrotas, mostrando una mejoría palpable con respecto a su paupérrimo arranque.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  3. 3 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  4. 4 El Perola se despide con una gran fiesta
  5. 5 Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador
  6. 6 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  7. 7

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos
  9. 9 Canarias, quinta comunidad con más casos de VIH: «Se está banalizando»
  10. 10 Poga%u010Dar acapara la atención en Arucas pero no llega al Pico de las Nieves

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los Grizzlies de Aldama ganan su tercer partido consecutivo ante Sacramento (107-115)

Los Grizzlies de Aldama ganan su tercer partido consecutivo ante Sacramento (107-115)