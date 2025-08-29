Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las hermanas Natalia y Elena Rodríguez (ambas a la izquierda de la imagen), con la camiseta de las Titans. C7

Las grancanarias Natalia y Elena Rodríguez, al FIBA 3X3 Woman Series de Debrecen

Baloncesto ·

La cita magiar es el evento más importante a nivel de clubes en esta modalidad deportiva

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:54

Titans 3X3 Team, conjunto pionero en el archipiélago en el baloncesto 3X3 disputa este fin de semana el Woman Series de Debrecen, en Hungría, el evento más importante a nivel de clubs en esta modalidad deportiva que, además de un elevado premio económico, es el que mayor cantidad de puntos reparte para el ranking FIBA.

El conjunto canario, que logra estar presente por primera vez en esta cita, tanto en su historia partiular como para la del baloncesto de las islas, cuenta en sus filas con las hermanas agüimenses Natalia y Elena Rodríguez, la primera con amplia experiencia al haber sido partícipe de la selección española 3X3, y ambas a punto de dar a conocer el futuro más próximo en sus carreras deportivas.

En Hungría, el cuadro de Titans 3X3 Team se completará con las jugadoras Celia García y Patricia Soler, de Unicaja Mijas y Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife, respectivamente, que sustituyen a Ainhoa Gervasini y María Roters, que formaron parte del equipo en la final del Circuit Pro 3X3 de la Federación Catalana de Baloncesto.

La Woman Series de Debrecen reúne a selecciones de Países Bajos, España (con Gracia Alonso, Juana Camilion, Vega Gimeno y Sandra Ygueravide), República Checa, Alemania, Austria, Chile, Uganda, Singapur, Italia, Eslovaquia y Rumanía, así como los clubes Ulaanbaatar Amazons de Mongolia, CS Rapid Bucharest de Rumanía, Madrid (con Marta Canella, Ainhoa Gervasini, María Roters y Julia Soler), Györ de Hungría y Titans 3X3 Teams de La Laguna (Tenerife).

