Gigante Aldama: 29 puntos en su primera titularidad

El jugador grancanario resultó determinante para tumbar a los Kings y terminar con la dinámica negativa de los Memphis Grizzlies (137-96)

Viernes, 21 de noviembre 2025

Los Memphis Grizzlies se impusieron este jueves por 137-96 a los Sacramento Kings con 29 puntos de Santi Aldama en su primera titularidad esta temporada, mientras que los San Antonio Spurs vencieron por 135-126 a los Atlanta Hawks sin Victor Wembanyama, pero con 12 puntos del dominicano David Jones García.

Normalmente el sexto hombre de Memphis, el grancanario terminó con 29 puntos -igualando su récord anotador en la Liga NBA- cinco rebotes, tres asistencias y dos tapones en algo más de 27 minutos y medio en pista, superando en tiempo de juego a cualquiera de sus compañeros.

Así, aprovechó la oportunidad que le brindó Tuomas Iisalo para liderar el contundente triunfo de unos Grizzlies (5-11) sin Ja Morant, que navegan por un tormentoso inicio de temporada.

Aún más complicado está siendo el arranque de campaña de los Kings (3-13), que acumulan ocho derrotas seguidas y que, además, recibieron la confirmación de que Domantas Sabonis será baja un mínimo de tres a cuatro semanas por una lesión en el menisco de la rodilla izquierda.

Por otro lado, los Spurs (11-4) siguen encontrando maneras de ganar pese a las importantes bajas de Wembanyama, Stephon Castle o Dylan Harper. De'Aaron Fox volvió a asumir las riendas del equipo con 26 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes.

Ayer contó con la colaboración de Keldon Johnson (25 puntos) y de Julian Champagnie (20 puntos), pero también de David Jones García, que tuvo su mejor noche en la NBA con 12 puntos.

El dominicano, con un contrato dual que le permite jugar tanto en la NBA como en la G League, disputó 18 minutos y, además de los 12 puntos, aportó cinco rebotes, seis asistencias, tres robos y un tapón. Cerró el encuentro con un cinco de siete en tiros de campo (71,4 %), con un uno de uno en triples.

Así, los Spurs superaron los 38 puntos de Nickeil Alexander-Walker para los Hawks (9-7), que también contaron con un nuevo doble-doble de Jalen Johnson, con 26 puntos y 12 rebotes.

54 puntos de Tyrese Maxey

Además, Tyrese Maxey rompió su techo anotador con 54 puntos en la victoria de los Philadelphia 76ers (9-6) por 114-123 en Milwaukee frente a los Bucks (8-8) en una prórroga.

Maxey empató el partido a 106 con dos tiros libres para llevar el partido a un tiempo extra en el que anotó otros 6 puntos y que los 76ers ganaron con un parcial de 8-17.

Maxey anotó 18 de 30 tiros de campo (60 %), incluidos 6 de 15 en triples (40 %), así como 12 de 14 desde la línea de personal (85,7 %) en 46 minutos y 38 segundos de juego, tras un tiempo extra.

El escolta de los 76ers, el jugador que más minutos en pista de la NBA promedia, completó su actuación con nueve asistencias, cinco rebotes, tres robos y tres tapones, aunque también cometió tres pérdidas.

Para los Bucks, sin Giannis Antetokounmpo, Ryan Rollins firmó un doble-doble con 32 puntos -igualando su máximo anotador- y 14 asistencias.

Los Clippers en caída libre

Los Orlando Magic (9-7) atraviesan un momento dulce pese a la ausencia por lesión de su estrella, Paolo Banchero, con la quinta victoria en sus últimos seis compromisos.

Esta vez superaron por 129-101 a unos Los Angeles Clippers (4-11) que viven la situación opuesta, con nueve derrotas en los últimos diez encuentros.

Jalen Suggs fue el máximo anotador de los Magic con 23 puntos, mientras que Franz Wagner aportó 20.

Para los Clippers, solo James Harden e Ivica Zubac superaron los diez puntos. Harden anotó 31, mientras que el croata terminó con 14 puntos y 19 rebotes.