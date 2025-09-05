El final más cruel para la era dorada de Scariolo

No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. Toda historia tiene un final, y con la última bocina, en el partido de este jueves entre ... España y Grecia, no solo acabó un partido sino que también terminó una era. La más dorada del baloncesto español, con Sergio Scariolo al frente. El final más cruel para una trayectoria impecable, ya que tras caer frente a la selección de Giannis Antetokounmpo la selección española quedó eliminada por primera vez en la fase de grupos de un Eurobasket. Una mancha en el historial del futuro entrenador del Real Madrid, pero que deja un legado de un valor incalculable.

No era un secreto que este sería el último torneo que dirigiría Scariolo antes de poner rumbo al club blanco. Pero sí que se encontraba con el reto más difícil al que jamás se había enfrentado: defender la corona conseguida en el 2022. La eliminación en la primera fase del Eurobasket, solo por delante de Chipre en un grupo de seis selecciones, es el final de una dura travesía durante este verano. La atmósfera que se respiraba en la selección había cambiado, las bajas por lesiones o por motivos personales golpearon a un grupo cuya capitanía cayó sobre los hermanos Willy y Juancho Hernangómez, hombres de equipo, pero a los que les ha faltado dar ese paso al frente en los dos últimos partidos frente a Italia y Grecia.

La gira de preparación ya iba pronosticando malas sensaciones. Los malos resultados, con cinco derrotas en seis partidos, se iban alternando con partidos en los que se competían a grandes rivales, con días en donde no se veía al equipo. Y en el Eurobasket, más de lo mismo. La primera derrota ante Georgia complicó el camino desde el arranque. Aunque se vio un lavado de imagen ante Bosnia y Chipre, con victorias que dejaron una actitud de equipo muy buena, España volvió a ceder frente a Italia y Grecia, cayendo eliminada sin la opción de llegar a las eliminatorias.

A pesar de estas dos derrotas, Scariolo deja la selección triste pero tranquilo: «Me siento, por un lado, en paz con mi conciencia porque he dado todo lo que tenía. El deporte siempre te pone en tu sitio y creo que hemos tenido poco premio en los dos últimos partidos contra rivales que han tenido que sudar. Y si no hemos ganado, ha sido porque también hemos cometido errores», señaló el seleccionador en su última rueda de prensa con España.

Cambio de ciclo

La selección ha demostrado durante todo el torneo que le falta el talento que sí tenía la generación dorada que la elevó a lo más alto del escalafón internacinal. Aunque se cierra un ciclo glorioso, el relevo generacional que liderarán nombres como de Larrea o Mario Saint-Supéry invitan al optimismo. «Hemos acabado el partido con dos jugadores de 19 años, porque lo merecían, y ese es el futuro. Ellos se llevan la medalla del orgullo, sin duda. Estoy muy orgulloso de cómo han competido. El futuro es brillante. Me gustaría que ellos volviesen a ganar. Me gusta que esa imagen pueda ser la de cerrar una puerta pero abrir otra», sentenció Scariolo.

Con la idea de abrir un nuevo camino para los jóvenes, pero que mantengan el legado del equipo, se despidió Scariolo: «Nadie es irremplazable. Es el momento de dar paso a otras personas. El ADN real de este equipo es que nunca se ha rendido. No importa cuál sea el resultado, la lesión que haya, el tamaño del rival. Este equipo se convirtió en competidor y en ganador. Es lo que tenemos y lo que tenemos que transmitir. Todo el mundo se tiene que sentir miembro de la misma familia, y mantener el legado muchos más años» finalizó el seleccionador.

Desde antes de comenzar el torneo la FIBA, ya envió un mal presagio de lo que podía pasar en este Eurobasket. Situaba a España como la 10ª favorita al torneo y solo el 1,5% de los aficionados veían a los de Scariolo revalidando la gesta conseguida contra todo pronóstico en 2022. Los hechos han terminado confirmando estos augurios, aunque con algunos matices. Bien es cierto que las victorias ante Bosnia y Chipre no dan argumentos para pensar que se podía competir contra las selecciones favoritas, pero la derrota ante Grecia sí demostró el carácter competitivo que siempre ha tenido 'La Familia'.

Legado para el siguiente

Scariolo pone fin de esta manera a dos etapas brillantes en la selección (2009-2012 y 2015-2025), desde aquel debut frente a Cuba el 14 de agosto de 2009. Fue el comienzo de una época enorme en la que España ha ganado cinco de los seis oros que tiene en los grandes torneos (Eurobasket, Mundial y Juegos Olímpicos).

El entrenador nacido en Brescia ha conquistado los cuatro Eurobasket que luce España en su palmarés, además del Mundial de 2019, y acarició el el cielo en las finales de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, donde tuvo a Estados Unidos contra las cuerdas en un final que quedará en la mente de todos los aficionados españoles. En Río 2016, también se subió al podio con el tercer lugar. Un total de ocho medallas en diez campeonatos internacionales que le convierten en uno de los mejores seleccionadores del baloncesto FIBA.

La federación le mostró su agradecimiento a Scariolo: «El cierre a un ciclo mágico y único en La Familia. El placer ha sido mutuo coach», publicó en sus redes sociales junto a un vídeo donde el técnico recibía una ovación de todos los integrantes de la selección. La respuesta por parte del italiano no tardó en llegar: «Gracias a todos, a la que para siempre será La Familia, y a los que nos han apoyado. 15 años dan para mucho: aprender, construir, estrechar amistades, y enseñar al mundo cómo se gana y cómo se pierde, dándolo todo para tu equipo», publicó el nuevo entrenador del Real Madrid.

En este Eurobasket no pudo hacer una nueva proeza. Quizás con el equipo más débil que ha tenido España debido a las circunstancias, su cuenta con el equipo nacional se termina con 222 partidos a sus espaldas. Por encima de todos los logros, su legado siempre quedará en el recuerdo del baloncesto español. España cierra una puerta, pero abre otra hacia un futuro en el que no todo está perdido. Un borrón en los libros de historia, pero a Scariolo hay que darle las gracias. Que pase el siguiente, con Pablo Laso entre los candidatos pero aún sin decidir.