Cinco duelos por una final

Alemania, «el mejor equipo hasta ahora» según dijo este jueves Sergio Scariolo, y España se enfrentan este viernes (20:30 horas, Telecinco) por un puesto en la final del Eurobasket. Dos conjuntos que empezaron el torneo lamentando las importantes ausencias con las que contaban y que han demostrado que su entramado colectivo está por encima de cualquier individualidad. «Somos todos humildes y solidarios», atestiguó Rudy Fernández.

Scariolo no pudo contar con Ricky Rubio, Llull, Abalde, Abrines y Claver, mientras que Gordon Hebert perdió en la preparación a Moritz Wagner, Tibor Pleiss, Óscar Da Silva, Isaac Bonga, Maxi Kleber e Isaiah Hartenstein. Bajas a las que pocos están echando de menos desde que arrancó un campeonato vibrante. Esta segunda semifinal (la primera, Francia-Polonia, se juega a las 17:15 horas), se presenta como un pulso entre dos tapadas que han alcanzado su máximo rendimiento. Cada una con sus armas. Alemania, la favorita, con el mejor ataque de toda la competición. 93,6 puntos de media, superando la centena en tres de los siete partidos. España, con la defensa por bandera. Difícil de abordar cuando coinciden Alberto Díaz, Rudy y Garuba en cancha. Aunque ambos estilos son reversibles.

Porque los de Scariolo son el equipo que más rebotes coge en ataque (14,7) y tiene una media de 90,4 puntos pese a sus problemas desde más allá del arco. Los teutones, por su parte, eliminaron a Grecia forzándoles desde la intensidad defensiva a tomar las decisiones que menos les favorecían, como el lanzamiento exterior de Antetokounmpo.

Precedentes a favor

Los precedentes favorecen a España (11-2), pero agua pasada no mueve molinos. Desde 1999, la selección solo se ha bajado del podio en 2005, tras perder en semifinales ante el combinado germano, que desde entonces no toca metal. 74-73, con Dirk Nowitzki anotando la canasta ganadora sobre Jorge Garbajosa. Ahora todo ha cambiado. El uno es presidente de la Federación Española y el otro espectador de lujo de un Eurobasket que se decide en Berlín. Una condición de anfitriona que también puede decantar la balanza. Influyendo con su ambiente de gala en cinco duelos individuales que se atisban sobre el parqué del Mercedes Benz Arena.

Franz Wagner-Rudy Fernández -Los aleros multidisciplinares

Alemania cuenta con un 40,4% de acierto en triples, llegan de anotar 17 contra Grecia y buena culpa de ello la tiene el alero de los Magic. 5 de 7 en cuartos y un 51,5% de acierto en lo que va de competición. Y no tirando poco precisamente. Pero si por algo destaca es por su versatilidad, juego sin balón y agilidad en sus 2,08 metros. Los 12 centímetros de diferencia -y 16 años menos- con respecto a Rudy (1,96) hacen pensar que los alemanes buscarán aprovechar esa superioridad en el poste bajo. Nada nuevo para el mallorquín.

Daniel Theis-Willy Hernangómez -Los faros interiores

Aquí el potencial ofensivo lo carga el español y el defensivo el alemán. Theis es un pívot enérgico, de brazos interminables y rocoso, difícil de mover; el ancla teutona en la zona. Contra Grecia fue determinante, con 13 puntos, 16 rebotes e infinidad de espacios ocupados en la retaguardia. El pívot español está demostrando todos los fundamentos y recursos ofensivos que atesora cerca del aro después de estar ensombrecido desde 2015 hasta 2021 por la presencia de los Gasol. El madrileño se está confirmando como el líder de la España de los novatos.

Maodo Lo-Lorenzo Brown -Los estiletes del verso libre

Cuando los ataques se enredan, aparecen ellos. Su calidad técnica puede ser diferencial en los momentos claves, ya que no les tiembla el pulso a la hora de asumir la responsabilidad. Con mucho más peso con balón Lorenzo Brown, que promedia 13,4 puntos y 7,4 asistencias. Por su sociedad con Willy y su talento para generar tiros cómodos para sus compañeros pasan buena parte de las opciones de España. Deberá cuidar mucho las pérdidas que le han lastrado por momentos, ya que Alemania mete muchos puntos en transición e incitaría a enloquecer el partido.

Johannes Voigtmann-Juancho Hernangómez -La fiabilidad de los secuaces

Son como esos actores que alternan los papeles de protagonistas y secundarios. Que nunca desentonan, pero sus grandes actuaciones aparecen con discontinuidad y sin firmeza para dar un golpe sobre la mesa. Voigtmann es un lujo como segundo espada. Líder reboteador de los de Hebert con 7,1 capturas (1,7 en ataque), es capaz de jugar en de 'cuatro' y 'cinco', con mucha inteligencia táctica. A Juancho le tocará arremangarse. Al contrario que en el Mundial de 2019, Scariolo le está utilizando principalmente como ala-pívot.

Andreas Obst-Usman Garuba -La pólvora de los banquillos

El uno es escolta y el otro es interior. Su juego no tiene nada que ver y puede que no se crucen en todo el partido, pero su papel puede ser determinante. Son el jugador número '6' de cada selección. Los que no suelen disputar los minutos finales, pero dejan huella en los anteriores. Andreas Obst se está destapando como un tirador de máxima fiablidad. Lo de Garuba es diferente. Habitual desde el banquillo, su papel defensivo, como a Rudy, le permite emparejarse con casi cualquier jugador, y sus carreras en transición pueden empezar a definir el segundo finalista.