Baloncesto Barça y Madrid, al asalto del trono del Efes en la Final Four Los azulgranas, que con Jasikevicius han ganado 11 de 14 clásicos, son favoritos, no solo a repetir partido por el título, sino a adjudicarse la Euroliga

Es tan evidente que no lo puede negar ni Pablo Laso. El Barça, vigente subcampeón de Europa, líder de la fase regular de la Euroliga y de la Liga ACB y vencedor frente al Real Madrid en los cinco últimos choques entre los eternos rivales, es favorito en el clásico que este jueves llevará a la final de la máxima competición continental, contra el Anadolu Efes o el Olympiacos. Barça y Madrid, cuyo enfrentamiento en las semifinales de la Final Four garantiza la presencia de un equipo español en el partido de lucha por el gran título europeo, aspiran en Belgrado a una conquista que los azulgranas no disfrutan desde 2010 y los blancos desde 2018. Precisamente, fue en Belgrado donde el Madrid conquistó la 'décima' y donde este jueves (21:00 horas, Dazn), una vez superado su momento más delicado en la era Laso, volverá a retar a su odiado enemigo, que desde la llegada de Jasikevicius se ha convertido en auténtico dominador de los clásicos, ganando 11 de 14 duelos directos entre culés y merengues.

Le tiene tomada la medida el Barcelona al Real Madrid con el técnico lituano en el banquillo, y con Nikola Mirotic en la cancha, aunque el rey de Europa aspira a dar el gran golpe y apartar de la final a tan poderoso equipo que no solo es el máximo candidato a repetir final, sino también a adjudicarse la que sería la tercera Euroliga de su historia. Ya lo era el pasado año, pero entonces cayó en la final ante el Efes, con Vasilije Micic y Shane Larkin como verdugos que rompieron el sueño del Barça y de Pau Gasol en su última temporada antes de retirarse. Ahora, a los azulgranas se les presenta una segunda oportunidad consecutiva, contra un rival en principio inesperado en la Final Four, después de que el Madrid, tras verse cerca del precipicio, sentenciase por 3-0 el cruce de cuartos ante el Maccabi de Tel Aviv.

También el Anadolu Efes se ha mostrado irregular este curso, pero el defensor del título es superior al Olympiacos y el sábado podría reeditarse la final del pasado año entre los turcos y el Barcelona. Con permiso del Real Madrid, que, como reconoce su entrenador, «ha competido muy bien en el último mes» y, en la séptima Final Four del técnico vitoriano, encara esta batalla a dos partidos «con una sensación muy buena». Mejor es sin embargo la del Barcelona, que se agarra no solo a la pizarra de Jasikevicius, sino también a su potencial en todas sus líneas y a su profundidad de banquillo, con una estrella exmadridista que este miércoles recibió el trofeo de MVP de la temporada regular de la Euroliga 2021-2022. Sin embargo, Mirotic aún no ha podido proclamarse campeón de Europa.

«Sé que el trabajo por el que vine aquí no ha terminado. Sé por qué vine. La temporada pasada Micic hizo un trabajo increíble y demostró en la Final Four por qué era el MVP. Fue bien merecido. Ojalá este año pueda hacer mi trabajo», deseó la víspera del gran clásico el ala-pívot hispano-montenegrino, para quien la clave del Barça para alcanzar el partido decisivo será «ser un equipo muy contundente, físico y con las ideas muy claras, aunque valora «la experiencia del Real Madrid». Además de a su orgullo y gen ganador, los madridistas se aferran en esta final a cuatro a su oficio, con el deseo de dar la sorpresa en el Stark Arena de Belgrado y resarcirse de las cinco últimas derrotas sufridas frente al Barça, desde diciembre en la Euroliga (93-80) al pasado 10 de abril en la Liga Endesa, con prórroga y polémica incluida (108-97) en el Palau. «Nunca hemos dejado de creer que éramos candidatos para ganar la Euroliga», advierte Laso.