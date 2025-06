Armando Guerrero, el arquitecto de un Real Betis que regresa a la élite

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 10 de junio 2025, 00:01 Comenta Compartir

El baloncesto canario está de enhorabuena. El Real Betis Baloncesto del director deportivo grancanario Armando Guerrero acompañará al San Pablo Burgos en la mejor liga de Europa la próxima temporada 2025-2026, tras imponerse el equipo sevillano que dirige el preparador vasco Gonzalo García de Vitoria, con amplia experiencia en la Primera FEB y con un curso como ayudante de Txus Vidorreta en el La Laguna Tenerife, al Flexicar Fuenlabrada por 92-97 en la prórroga en el último partido de la Final Four de la Primera FEB, una fase final que tuvo lugar en la Caja Mágica de Madrid el pasado fin de semana.

Guerrero, con pasado en el Club Baloncesto Gran Canaria y una gran experiencia en las categorías de formación en el archipiélago, no es el único con pasado amarillo en el club andaluz. El escolta brasileño Vítor Benite, integrante del plantel que coronó al Dreamland Gran Canaria en Europa en 2023, fue el MVP de la final en Madrid tras promediar 17 puntos, 2,5 rebotes, 2,2 asistencias y 18 créditos de valoración, mientras que el interior madrileño Rubén López de la Torre, quien estuvo en la isla desde 2019 a 2024, formó parte del quinteto ideal de la fase final.

Guerrero repasa sus dos años en Sevilla con este periódico, con múltiples adversidades vividas y superadas desde su llegada a tierras andaluzas en 2023, al tiempo que habla en clave de futuro ya, con la ilusión de disfrutar de la próxima edición de la mejor liga de Europa.

-Un histórico del baloncesto español como el Real Betis Baloncesto vuelve a la Liga Endesa dos cursos después del descenso...

-Han sido dos años interesantes, por decirlo de alguna manera. Han sido dos años duros, pero de mucho aprendizaje y muy bonitos también. Ahora con este objetivo conseguido, todo el esfuerzo vale la pena.

-Y sudando de lo lindo para superar a otros dos clubes importantes como el Movistar Estudiantes en las semifinales y el Flexicar Fuenlabrada en la final de la Final Four en la Caja Mágica de Madrid...

-Veníamos de jugar la serie de playoffs a cinco partidos contra el Cartagena. Perdimos uno casa con lo que fuimos 1-1 para su cancha y el tercero lo perdimos tras ir todo el partido ganando, nos empataron quedando 20 segundos, no metimos el último tiro, fuimos a la prórroga y nos ganaron. Hemos jugado los dos últimos partidos del Playoff sin red, si perdíamos estábamos eliminados, eso nos ha ayudado también a crecer y a jugar partidos como una Final Four, que si pierdes te vas a casa. Nos ha ayudado a crecer, evidentemente porque lo hemos pasado, si no hubiera sido un fracaso, pero hemos llegado con mucho ritmo competitivo.

Al final, los tres equipos que estaban ahí, menos el Palencia que ganó en el cuarto encuentro, tanto el Estudiantes como el Fuenlabrada ganaron por 3-0, y llevaban diez días parados. Nunca sabes qué es mejor, pero la verdad es que hemos llegado sanos primero, que hemos estado muy pocas veces con toda la plantilla entera en todo el año, y segundo hemos llegado con el equipo sin lesiones y después con ese ritmo competitivo de haber jugado hasta el fin de semana anterior eliminatorias para irnos a casa.

-Con Gonzalo García de Vitoria en el banquillo y con una plantilla que mezcla la experiencia de jugadores como Benite, Renfroe o Radoncic con la juventud también...

-La verdad es el que pasado verano fue muy complejo porque el año anterior con la compra de los mexicanos (el Conglomerado Xoy adquirió el 99,9 por ciento de las acciones del Real Betis Baloncesto a principios de octubre de 2023), se fueron, bueno detuvieron al dueño o estaba en busca y captura (en junio de 2024). Fue un año complejo, pero cuando llegó el verano estuvimos un mes prácticamente sin saber qué iba a hacer el Betis de fútbol. Después llegó Pedro Fernádez del Grupo Hereda, y lo compró, pero todo ese tema se demoró. La realidad es que fuimos al mercado el 18 de julio cuando la Final Four acabó el 9 de junio. Ya había equipos que llevaban seis semanas en el mercado y los que habían acabado el playoffs anteriormente llevaban dos meses en el mercado. Cuando fuimos no habían jugadores con experiencia en la Liga, ya no quedaba ninguno de los jugadores de nivel en la Liga, por lo que tuvimos que hacer encaje de bolillos.

Fueron apareciendo jugadores, poniéndose a tiro algunos y fue una plantilla realmente en la que pensaba que nos faltaba equlibrio, pero creo que le hemos sacado todo el partido que le podíamos sacar. También hemos tenido ese factor de llegar muy bien al final, que para un ascenso como este son pequeños detalles. Tienes que llegar perfecto en el momento exacto y los otros no. Creo que hemos llegado así, al igual que el Fuenlabrada.

De hecho, el partido fue una moneda al aire y lo podía haber ganado cualquiera. Creo que los dos equipos hemos llegado muy bien. Por eso te digo que ha sido un año difícil, haciendo la plantilla tarde, con muchos problemas para diseñarla y hacerla, incluso problemas para encontrar grandes, queríamos tener un grande de calidad, pero no habían en el mercado y los que había costaban muchísimo dinero y no llegábamos.

Al final, hemos tenido que tomar la decisión de ir a otro perfil de jugadores grandes para poner bloqueos, que fueran defensivos y rebotear y cambiar un poco la estructura del equipo. Diez meses después estamos aquí con un ascenso.

-Aterrizó en Sevilla en 2023 tras un periplo extenso por el baloncesto de formación en Gran Canaria. A nivel personal, ¿qué valoración hace de su etapa en tierras andaluzas?

-Sevilla como ciudad es maravillosa. Cuando acabé contrato en el Granca, el Betis me llamó una semana antes de acabar porque buscaban un proyecto diferente al que hicimos al final. Básicamente después del descenso ellos querían volver a la etapa de 2006 y 2007, buscaban un director deportivo que controlara el mercado de jugadores jóvenes, de proyectos, que tuviera experiencia para trabajar con buenos proyectos. Esa era la idea, pero al mes de estar en Sevilla y tener el 80% de la plantilla confeccionada, trayendo jugadores que no los conocía nadie en Europa como Cameron Krutwig, Joaquín Rodríguez o Caio Pacheco, llegaron los mexicanos, compraron el club y quisieron ir a otro perfil de jugadores.

Tuvimos que quitar gente, volver a fichar gente, después los mexicanos se fueron o desaparecieron en febrero por todo este tema de la busca y captura. Tuvimos que reestructurar todo el tema del club, quitar a gente de la oficina, echar a algunos jugadores para llegar hasta final de temporada, hicimos un plan de pago... Al final, llegamos al quinto partido contra el Estudiantes para el playoffs y los tuvimos ahí para entrar en la Final Four. Hicimos una gran temporada con Bruno Savignani, que al final se fue al Burgos esta temporada y ascendió. Los jugadores que fichamos ese año como Cameron Krutwig, Joaquín Rodríguez o Caio Pacheco han sido importantes en la Liga, incluso Joaquín dejó un dinero en el club y se fue al Zaragoza porque tenía un buyout.

Y este año lo que expliqué, estuvimos el verano sin saber qué pasaba y llegó Pedro con otro proyecto diferente porque su objetivo era subir sabiendo la complicación que tenía yendo tan tarde al mercado, pero al final ha sido una cuestión de buena suerte también y lo hemos conseguido.

-¿Seguirá en el club sevillano para confeccionar la plantilla que competirá en la mejor liga de Europa?

-Acabo contrato, pero el presidente Pedro ya me ha comunicado que quiere que siga. Evidentemente estaremos unos días para descansar, de reflexión, nos tenemos que sentar también para ver toda la situación del club, qué proyecto queremos hacer y después decidir. De entrada, evidentemente si hemos conseguido el ascenso la ilusión es continuar, pero la de todo el mundo es continuar en un proyecto que intente ser sólido y mantenerse en la Liga. Estar todo un año desangrándote si no sales con ciertas garantías, es un desgaste brutal. Vamos a descansar unos días, que creo que lo mercemos, y después nos sentaremos y tranquilamente iremos hablando un poco de todo, del proyecto y de lo que queremos. Gonzalo tiene contrato, tiene un año más, así que la idea sobre el papel es continuar los dos.