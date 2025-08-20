Aldama vuelve tras su lesión y reactiva las opciones de España en el Eurobasket El grancanario, principal referencia de un mermado combinado nacional, asegura que «no es la primera vez que los pronósticos nos ponen ahí abajo» | La selección dirigida por Sergio Scariolo se enfrentará a Alemania este jueves en Madrid y el sábado en Colonia

Efe Madrid Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:55 Comenta Compartir

Santi Aldama, ala-pívot de Memphis Grizzlies, aseguró que la selección española no se fija en los pronósticos y que no es la primera vez que la colocan «ahí abajo» y hace «algo especial».

La FIBA situó a España tan sólo como la undécima favorita del Eurobásket y al ser preguntado por ello el jugador grancanario afirmó: «Eso es solo para generar contenido. Nosotros no lo pensamos mucho: sabemos lo que hacemos cada día y a lo que aspiramos. No sería la primera vez que nos ponen ahí abajo y hacemos algo especial. Tenemos ganas de eso».

El conjunto de Sergio Scariolo ultima su preparación para el doble amistoso ante Alemania, vigente campeona del mundo, con Santi Aldama ya reincorporado plenamente al grupo tras unos días de molestias físicas. El jugador isleño, pieza clave del equipo, se mostró ilusionado con el reto y confía en que el equipo llegue «a tope» al Eurobasket.

«Estoy muy bien, lo que salió fue un poco desproporcionado. Tenía alguna molestia sin más, pero me encuentro genial y con muchas ganas de volver a jugar para España y coger sensaciones», explicó tras el entrenamiento en Valdebebas.

El internacional español reconoció que la concentración ha sido accidentada en cuanto a lesiones: «No hemos tenido mucha suerte este verano, pero es parte del deporte. Somos los que somos y tenemos muchas ganas de seguir construyendo para llegar a tope a lo que toca».

Ampliar Efe

Sobre la incorporación de los jóvenes Lucas Langarica y Álvaro Cárdenas, Aldama destacó su energía: «Muy bien, con muchas ganas y mucha energía. Esto es lo que somos: la familia. Incorporar gente nueva, aunque no sea por las razones que queremos, siempre es bueno. Que sigan viniendo jóvenes es positivo para todos».

De cara a los dos partidos contra Alemania, subrayó la importancia de ajustar detalles: «Siempre nos gustaría tener más tiempo, pero estos dos partidos son los últimos para terminar de arrancar la máquina y estar listos el día 28».

En lo personal, asumió su creciente rol: «Como el año pasado, tengo ese rol de líder dentro y fuera de la pista. Pero sobre todo buscamos maneras de ganar, porque en los últimos dos años no hemos acabado bien en los grupos. Ahora toca encontrar la forma de conseguirlo».

España se enfrentará a Alemania este jueves en Madrid y el sábado en Colonia, en los dos últimos amistosos de preparación antes del torneo continental.