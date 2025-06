Aldama, los Grizzlies y su futuro: «Quiero competir por el anillo, estar en junio sin jugar es algo que duele»

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 24 de junio 2025, 11:43 | Actualizado 12:10h. Comenta Compartir

El techo de Santi Aldama (10/1/2001) está en el cielo. A sus 24 años no conoce el límite. Tras firmar su mejor temporada en la NBA, donde sobresalió con Memphis Grizzlies, quiere más. Desde el Gran Canaria Arena en la tercera edición de su Campus, rodeado de niños y niñas que sueñan con ser como él, derrochó ambición pero también humildad. Su futuro ahora mismo es incierto y no sabe dónde jugará la temporada 2025-26. Pero sí tiene una certeza: quiere pelear por el anillo y proclamarse campeón.

Es su tercer campus, pero Santi Aldama sigue «aprendiendo». Una pasión desmedida que le ha hecho ser uno de los jugadores más importantes del panorama nacional y brillar con luz propia en la NBA. «Yo tengo la suerte de vivir el baloncesto a diario, pero me cuesta poder devolverlo a la isla porque tengo el tiempo limitado. Me hace mucha ilusión poder compartir el baloncesto con la gente de mi isla», indicó el jugador de Memphis Grizzlies. «Cada año subimos el nivel, enseñando más cosas a los niños», añadió.

Cuestionado por su futuro, ya que pasa a ser agente libre restringido —su club original tiene la opción de igualar cualquier oferta que reciba de otro equipo para retenerlo—, aseguró «no saber nada». «Mis cuatro años en Memphis han sido muy buenos, con un gran progreso. No tengo información sobre lo que viene ahora, pero ojalá siga siendo así. Quiero encontrar un hueco en el que no tenga techo y pueda seguir desarrollándome y poder competir por el anillo, que es la espina que tengo clavada. Estar en junio sin jugar es algo que duele», aseveró Aldama. «Esté donde esté, hay que buscar la manera», insistió el talentoso ala-pívot español.

Aldama, con los niños y niñas de su campus. Arcadio Suárez

Pese a realizar su «mejor temporada a nivel personal», Aldama fue autocrítico y lamentó haber caído tan pronto —los Grizzlies sucumbieron en primera ronda de los playoffs frente a los Thunder—, confesando que fue «algo difícil de digerir». «Fue contra los campeones, pero perdimos», apostilló el ala-pívot isleño.

«Hace cuatro años Oklahoma era de los peores equipos, pero se veía un poco su proyección. Han hecho un trabajo increíble. Son un equipo muy sólido ahora y son el rival a batir. Nunca me alegraría por otro equipo, pero se lo han currado y se lo merecen», analizó.

Referente de la selección española, Santi Aldama tiene marcado en rojo en su calendario el mes de agosto. «Defendemos título y sabemos que en 2029 será en Madrid. Este será mi primer Eurobasket y estoy muy ilusionado. Tenemos un equipo más joven, pero con la identidad de la familia de España. Tenemos muchas ganas de que llegue ya», afirmó el grancanario.

Aldama, uno más en su campus. Arcadio Suárez

Al mismo tiempo, preguntado por si siente una presión extra al ser uno de los jugadores clave de la selección, aseguró que «no es malo» y que tanto Rudy como Llul le han enseñado el término de «familia», que considera esencial para competir por los títulos con su país.

Por otra parte, Aldama admitió que sigue la Liga Endesa siempre que puede aunque «las horas» no le «ayudan mucho». «Han hecho dos temporadas muy buenas», halagó al Dreamland Gran Canaria y a La Laguna Tenerife. «Me gustaría ver al Granca en la Champions, va a ser bueno para ellos. Siempre animaré a los equipos de las islas y espero que nos den alegrías estos años», agregó.

En tanto en cuanto a la fuga de talento europeo, como recientemente ha sucedido en el Gran Canaria con la marcha de Massamba Diop a los Sun Devils de Arizona State de la NCAA, defendió que «hay que entender a los jugadores por las las cantidades y las oportunidades que se les presentan en una carrera deportiva tan corta». Su caso no fue así, aunque lo parezca. «Cuando me fui no fue así, pero aun así decidí irme. Hay que apoyarlos, aquí lo importante es que los jugadores españoles se desarrollen lo máximo posible y, cunado lleguen al 'prime' de su carrera, que estén en lo más alto posible».