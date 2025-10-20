Aldama, González y Ndiaye, listos para el arranque de la NBA

El grancanario se prepara para el inicio de una nueva temporada, en la que también jugarán otros dos españoles, algo que no se veía desde hace años

Tres jugadores españoles estarán presentes en la NBA, cuando la liga norteamericana inicie su temporada 2025-2026 esta semana, dos más que la pasada: Santi Aldama con los Memphis Grizzlies; Hugo González, con los Boston Celtics; y Eli Ndiaye, con los Atlanta Hawks.

El grancanario Aldama es el veterano del grupo, con cuatro temporadas en la NBA. Y el mejor pagado. El ala-pívot de 24 años y 2,13 metros de altura renovó a finales de junio por tres años con los de Memphis con un contrato de 52,5 millones de dólares. Aldama se encuentra desde 2019 jugando en Estados Unidos. Ese año llegó a la Universidad de Loyola Maryland y empezó a jugar con su equipo universitario, los Greyhounds, de la NCAA. En la pasada temporada, tuvo una media de 12,5 puntos, 6,4 rebotes y 2,9 asistencias por partido. En esta pretemporada, Aldama ha sido titular en tres de los cinco partidos que han disputado los Grizzlies.

Hugo González ha llegado a la elite de la NBA, los Boston Celtics, tras jugar tres temporadas con el Real Madrid en la Liga ACB española, donde debutó con solo 16 años. Con 19 años y 1,98 metros de altura, este escolta fue elegido por los Celtics en junio en la vigésimo octava posición del 'draft'.

En los cuatro partidos de la pretemporada con el equipo del técnico Joe Mazzulla, González, que es el jugador más joven de los Celtics, ha sumado una media de 5,5 puntos, 2,8 rebotes, 0,8 asistencias y 16,3 minutos tras una sólida liga de verano. El tercer español es Eli Ndiaye, otro canterano del Real Madrid que, a diferencia de Aldama y González, se ha plantado en la NBA sin pasar por el 'draft'.

Ndiaye, nacido en Senegal hace 21 años y que se nacionalizó español en verano de 2020 tras ingresar en la cantera del Real Madrid con solo 13 años, ha sido contratado por los Atlanta Hawks, equipo con el que en julio disputó la liga de verano de la NBA.

El jugador, ala-pívot de 2,04 metros de altura, ha firmado un contrato de doble vía, lo que supone que alternará su presencia entre los Hawks y su filial de la G League, College Park. G League es la liga de desarrollo NBA. Este tipo de contrato implica que Ndiaye solo podrá pasar un número máximo de 50 días con los Hawks durante la temporada regular.