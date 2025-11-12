Aldama brilla con 19 puntos en la derrota de los Grizzlies ante los Knicks El grancanario es la mejor noticias de Memphis, que sigue en su crisis

El jugador grancanario Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, han caído este martes frente a los New York Knicks por 133-120, en un partido brillante del ala-pívot isleño con 19 puntos y 7 rebotes, mientras que Hugo González ha sufrido un esguince de tobillo en la derrota de los Boston Celtics ante los Philadelphia 76ers (102-100) quedándose en cinco puntos anotados.

Aldama sigue siendo de las mejores noticias de unos Grizzlies en crisis, después de haber perdido seis de los últimos siete partidos. El jugador español fue el máximo anotador del equipo (19 puntos) juntamente con el ala-pívot estadounidense Jaren Jackson Jr. Fue un partido en el que canario ha estado especialmente acertado, anotando ocho de sus diez tiros de campo.

Enfrente estaban los Knicks, que aún no han perdido esta temporada en el Madison Square Garden y que impusieron su dominio de principio a fin. El base estadounidense Jalen Brunson (32 puntos y 10 asistencias) lideró el triunfo neoyorquino, que anotaron hasta 77 puntos en la primera mitad.

La ventaja de los locales llegó a ser de hasta 28 puntos, con los Grizzlies reduciendo esta diferencia gracias al acierto de Aldama y Jackson Jr. Mientras que la máxima estrella Ja Morant tuvo un encuentro para olvidar con hasta ocho pérdidas, siendo incapaz de evitar un nuevo tropiezo de los de Tennessee, que ya están fuera de los puestos de 'Play-In' en la Conferencia Oeste.

También estuvo acertado Hugo González en la derrota de los Boston Celtics ante los Philadelphia 76ers por 102-100. El exjugador del Real Madrid empezó el partido de una manera espectacular, anotando cinco puntos en sus primeros cinco minutos. Sin embargo, a mediados del tercer cuarto tuvo que abandonar la pista tras torcerse el tobillo izquierdo.

El alero madrileño pudo regresar al banquillo, pero ya no volvió a disputar ningún minuto. El partido no se decidió hasta el último segundo, con una canasta de Kelly Oubre Jr. para poner a los Sixers dos puntos por delante en el marcador. El escolta Derrick White estuvo a punto de dar el triunfo a los Celtics, pero su triple no entró y los locales volvieron a vencer al conjunto verde.