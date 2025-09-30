Aldama afronta su quinta campaña en la NBA: «Me siento más fuerte que nunca»

El grancanario, ya en plena pretemporada con los Grizzlies, renovó por la franquicia de Tennessee por tres temporadas y 52,5 millones de dólares

El ala-pivot grancanario Santi Aldama afronta ya la pretemporada con los Grizzlies de Memphis, franquicia NBA en la que cumple su quinta temporada y en la que recientemente rubricó su renovación por tres temporadas por 52,5 millones de dólares, convirtiéndose así en una pieza clave de un equipo que buscará una vez más clasificarse para los playoffs.

En el Media Day organizado por la entidad de Tennessee, el isleño reconoció que la firma de su nuevo contrato fue un proceso «rápido» gracias a su «buena sintonía» con la franquicia: «Sí, parece que la agencia libre restringida ha sido complicada para muchos jugadores. En mi caso fue fácil porque tengo una gran relación con el equipo, sabíamos lo que queríamos».

Para Aldama, «ha sido un verano extraño en muchos sentidos, pero estoy contento de estar en un sitio donde me quieren y en el que yo también quiero estar». Cabe recordar que el interior canario se casó este verano, además de disputar su primer Eurobasket, un torneo complejo por el cariz de transición que tomó la participación de España en el último gran torneo de Sergio Scariolo.

«Hubo mucho en lo personal y en lo deportivo en este periodo. También intenté mantener el contacto con mis compañeros de Memphis pese a la diferencia horaria. La experiencia fue positiva, aunque no conseguimos el resultado que queríamos. Al final es crecimiento y aprendizaje para el futuro», explicó.

Aldama se reencuentra con su hábitat natural: la NBA. Efe

«Crecer y dar mi mejor versión»

Tras destilar sus mejores números en la NBA la pasada temporada (12,5 puntos, 6,4 rebotes y 2,9 asistencias de media), Aldama afronta este nuevo curso con la meta de «crecer y sacar la mejor versión de mí mismo para ayudar al equipo. En lo colectivo, creo que los que llevamos más tiempo aquí junto con los veteranos tenemos que hacer un buen trabajo ayudando a los jóvenes a adaptarse. Lo fundamental es jugar en equipo». En su opinión, «tenemos caras nuevas y un sistema que empezamos a asentar el año pasado. Estamos muy ilusionados, el grupo está muy unido y creo que el training camp nos va a servir para afinar detalles».

A su juicio, «me siento más fuerte que nunca. Cada verano me siento mejor físicamente, y eso es lo importante: seguir progresando año a año. En cuanto a jugar de cinco, estoy preparado para lo que haga falta. Todo es por el equipo, así que si llega ese momento, estaré listo para asumir el reto», añadió.

El español también habló de la exigencia y las complicaciones por lesiones en el pasado torneo: «Algunos chicos, yo incluido, tendremos que jugar en ciertas situaciones que no son naturales para nosotros y adaptarnos a la situación del equipo. Se trata de poner al equipo por delante. No es algo que quieras afrontar, pero así es la vida».

En cuanto a aspectos a mejorar, Aldama incidió en el trabajo defensivo: «Diría la defensa uno contra uno. Es clave: si cierras bien en el uno contra uno, el rival anota menos, coges más rebotes y puedes jugar más rápido, que es lo que queremos», concluyó. La temporada NBA dará su banderazo de salida el próximo 21 de octubre.