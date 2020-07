Alberto Moreno, 7 años después

«Llegue a Estados Unidos sin saber inglés, no podía casi comunicarme y ahora puedo hablar el idioma con total fluidez. Me quedo con la experiencia de conocer otra cultura tanto social como deportiva, y grandes amigos para toda la vida. He aprendido diferentes valores y experiencias, como persona y como jugador, que no creo que hubiese aprendido o vivido si me hubiera quedado en casa», relata el isleño, que tras curtirse con las mejores universidades de baloncesto a la par que estudiaba Innovación y Diseño ya se encuentra en Gran Canaria para continuar con su vida.

En su particular carrera en el mundo de la canasta, Moreno puede presumir de protagonismo: Subcampeón de Canarias y convocatoria en la U-12 nacional en categoría mini-basket; campeón de canarias con el Colegio Canterbury y presencia en la U-13 como pre-infantil; campeón de Canarias infantil con el propio Canterbury, donde juega el Nacional de selecciones autonómicas y es invitado para participar en la Mini Copa con el Real Madrid; campeón de Canarias cadete, también con el Canterbury, y cuarto de España, donde formó parte del cadete A del Real Madrid (2011-12), y del equipo junior y EBA en el Club Torrelodones, donde participa en el Campus de Jordan Brand Classic Londres 2012, club donde disputa su última temporada (2012-13), antes de partir a Los Estados Unidos.