Aythami Artiles dice adiós a la temporada por una lesión muscular

El destino parece no querer un final de temporada plácido para Las Palmas. Primero fue la lesión de Cala que le obligó a despedirse de la campaña, luego el árbitro de turno volviendo a hacer de las suyas en otro derbi más, y ahora, Aythami también fuera. El futbolista de Arguineguín estará un mes de baja aproximadamente debido a una lesión muscular. Los servicios médicos de la entidad, tras realizar diferentes pruebas al jugador, confirmaron ayer que el central isleño sufre una microrrotura fibrilar del recto anterior derecho.

Aythami se retiró el pasado viernes del entrenamiento por unas molestias que finalmente le impidieron viajar a Tenerife para disputar el derbi canario en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Así, Pepe Mel se queda sin otro de sus zagueros y tendrá que tirar de David García, Eric Curbelo y Deivid en los cinco decisivos partidos que restan de aquí a final de curso. Porque si al menos se hubiese conseguido el triunfo ante el Tenerife y la salvación ya estuviese en el bolsillo, pues todavía. Pero a seis puntos de los puestos de descenso, y con el Lugo apretando, los dos partidos en casa que hay por delante se antojan fundamentales.

Y Aythami no podrá ayudar. Llegó el defensa en el mercado invernal procedente del Córdoba, equipo al que precisamente recibe este domingo la UD en el Gran Canaria. Y aunque le costó entrar en el equipo con Paco Herrera, hasta antes del derbi fue pieza clave en los planes del técnico madrileño. Mel confió en él en su debut en Riazor, y Aythami le correspondió con el tanto de la victoria. A partir de ahí, un fijo en el once. Pero ahora tendrá que buscar soluciones en otros futbolistas. Porque, como mucho, el central grancanario llegaría al último partido de la temporada ante el Numancia. Será justo dentro de un mes y lo normal sería que para entonces la UD tenga la permanencia garantizada matemáticamente y no tenga que forzar a un jugador recién salido de lesión como Aythami.

Entretanto, Las Palmas volvió ayer a los entrenamientos tras la jornada de descanso del martes y se ejercitó en Telde para continuar con la preparación del partido del próximo domingo, frente al Córdoba en el Estadio de Gran Canaria.

Cala, quien también padece una rotura fibrilar, saltó al césped junto al readaptador del equipo para avanzar en su proceso de recuperación. Y como viene siendo habitual, los atacantes del filial Carlos González y Toni Robaina, así como el portero Álvaro Valles, estuvieron bajo las órdenes de Pepe Mel preparando otra acometida por la salvación.