No pasa controles y entra en meta

En la mañana de ayer, a través de Trailcyl, saltó la noticia de una historia rocambolesca en el Campeonato de España celebrado en la modalidad Advanced de la Transgrancanaria, en la que por la disputa del Nacional Máster 60 un corredor balear denuncia a otro participante de haber entrado en meta tras haberse saltado los dos últimos controles, circunstancia que corroboraron los jueces.

«El nuevo campeón de España de máster 60, el balear Ricardo Vela, tuvo que pelear por el título nacional en el recorrido de la Transgrancanaria, a lo largo de los 64 kilómetros y 3.200 metros de desnivel positivo, pero también en la meta. El deportista del Trideporte de Ibiza denució en la llegada ante los jueces de la Real Federación Española de Atletismo que su predecesor en la clasificación había completado los últimos treinta kilómetros de la prueba «en coche. Mi mujer le ha visto entrar a toda velocidad diez minutos antes de mi llegada y la sorpresa ha sido mayúscula, porque nunca antes le habíamos visto. Iba a más de cuarenta minutos de mí en el último punto de control en el que teníamos constancia», denuncia, sin que el acusado apareciese en los dos últimos puntos de paso: Ayagaures y Parque Sur. «He pensado si denunciar o no, pero es que no era justo, y cuando se lo he comunicado a los jueces, han constatado que no era posible lo que había hecho y lo han descalificado», afirma el balear. Por su parte, los jueces certificaron que el corredor descalificado habría tenido que superar los 20 kilómetros por hora en los últimos 30 kilómetros para completar el tiempo con el que paró el electrónico en la meta. El sancionado llegaba a la Transgrancanaria con el título de campeón de España máster 60, conseguido en Vilaflor en 2017», indicaba la información.

El acusado es Mladen Tomasic, veterano corredor esloveno afincado en el sur de Tenerife que pertenece al club Arona. CANARIAS7 contactó ayer con Eduardo Galera, presidente del Arona, una entidad modélica y que nada tiene que ver con el incidente. Sorpresa ha causado todo esto. «No sabemos qué ocurrió, pero nos sorprende».

A última hora de la tarde localizamos al implicado. Mladen Tomasic niega los hechos. «Terminé la carrera correctamente de salida en Artenara y así fui hasta la meta, con mis dos piernas», comenta en su dificultoso castellano. Mladen defendía título. «Cuando llegué a Tunte, no revisé el chip durante la inspección. Lo mismo le sucedió al corredor a mi lado, creo que era francés. El juez notó esto, agitó su mano y escribió manualmente mi dorsal en un papel y dijo que todo estaba bien», destaca. «En los dos últimos controles no tuve cuidado si el chip funcionó o no, tomé agua y corrí hacia la meta», describiendo a la perfección todo el recorrido final de la prueba, concluyendo que «el problema de medición se presentó en El Garañón». «Alguien debería darme una disculpa en nombre de la verdad y la objetividad», reclama.