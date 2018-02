El concejal predica con el ejemplo

De Artenara a ExpoMeloneras, en San Bartolomé de Tirajana. 64 kilómetros de recorrido con mucho en juego, ya que la élite española se dará cita para intentar lograr plaza en el próximo Mundial y alzarse con el título de campeón de España de trail.

888 corredores competirán en esta modalidad -382 extranjeros- y durante meses llevan preparando el reto. Artenara sonará con fuerza la próxima semana, ya que el municipio más alto de la isla acogerá el sábado 24 de febrero, a las 9.00 horas, la salida de una carrera muy especial. Entre los inscritos figura Roberto García, teniente alcalde y concejal de Deportes, Agricultura y Ganadería, Urbanismo, Hacienda y Vivienda, del Ayuntamiento de Artenara.

Roberto García es un apasionado de la montaña. Militante del PSOE, dejó la alcaldía en junio del pasado año en las manos de Jesús Díaz, del PP, tras el pacto al que habían alcanzado ambas formaciones durante la presente legislatura. Ahora compagina sus labores en el Ayuntamiento de Artenara con las tareas de coordinador del área de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria.

El deporte ha estado ligado a su vida. Durante 15 años estuvo jugando al fútbol y luego se mantenía en forma en un gimnasio, hasta que descubrió las carreras por montaña. «Mi primera carrera fue, como no podía ser de otra manera, la Starter de la Artenara Trail del año 2012, y acabé en quinto lugar», recuerda. En ese momento quedó enamorado de este deporte. «Con las carreras de montaña experimenté una sensación de libertad que no había conocido con los otros deportes, al mismo tiempo que iba descubriendo rincones que me fueron cautivando».

Intenta sacar tiempo para entrenar, casi de donde no lo hay. «Es lo peor que llevo. Es muy complicado dedicar todo el tiempo que me gustaría a estar corriendo en la montaña. Compatibilizar la vida familiar con la laboral es difícil», relata.

Artenara apuesta fuerte por los deportes de montaña y por la Transgrancanaria. «Creo que acoger este año la salida de la Advanced es el premio a esa apuesta decidida. Para nosotros, el que una prueba tan importante y relevante del calendario nacional parta de nuestro municipio, supone poner a Artenara en el mapa internacional de este deporte, así como promocionar y vender Artenara como destino turístico de deportes de montaña».

Y Roberto García no ha querido perderse la cita. «No podía faltar. Primero porque es una prueba muy importante y me apetecía estar en ella, segundo al acortarse la distancia a 64 kilómetros me permitía en menor tiempo preparar la prueba y la tercera, y más importante, es que parte desde Artenara, y me hace mucha ilusión».

El concejal de Artenara decidió correr la Advanced hace tres meses. «Han sido días de locura, pero gracias al apoyo de mi mujer he podido prepararme, por lo menos para llegar», afirma.