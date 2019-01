Aroa Merino: "Me aconsejaron no correr en Gran Canaria, pero me hacen volar"

"Corrí con una fascitis plantar que me produce molestias desde principios de año. La he ido tratando desde el día 7 con los fisios, y he estado parada prácticamente casi todo el mes, en el que solo he hecho bicicleta y he estado corriendo en el agua, para no perder tanta calidad", ha revelado.

La corredora ha asegurado que corrió con un poco de miedo y respeto a su lesión, que le impidió mejorar el récord de la prueba.

"No quería forzar demasiado para no fastidiarme más. El vendaje funcionó bastante bien, sujetando la planta del pie y el tobillo, aunque en la zona de Las Canteras fue donde más molestó, por el tipo de suelo. Pensé que haría 45 minutos, y al final mi registro (36:10) me sorprendió, aunque al terminar solo quería ponerme hielo en el pie", ha señalado sonriendo.

La veterana atleta lanzaroteña ha indicado que siempre le ilusiona correr en nuestras islas, porque la gente de la tierra la anima y la hace volar.

"Pese a que todo el mundo me aconsejó que no corriera, pudieron más las ganas que otra cosa, porque económicamente no compensa, aunque no todo hay que hacerlo por dinero. Si vengo a correr es por la gente, que me para por la calle y me dice: '¿tú eres Aroa? Te he visto correr'. Eso para mí tiene más valor que cualquier otra cosa", ha dicho.

Aroa, muy satisfecha de haber podido participar en el décimo aniversario de un evento al que nunca ha faltado, ha tenido también palabras de agradecimiento para la organización.

"Este año me invitaron y me costearon la estancia desde el día de la gala del pasado jueves, lo cual ha sido todo un detalle", ha manifestado.

La corredora, que se estrenó este año en los 10 kilómetros -ya había ganado anteriormente los 42 y los 21-, ha reconocido que el recorrido estaba "bastante bien".

"Solo falta un poco más de ambiente en determinadas calles apoyando a los participantes. En cuanto al descenso del número de atletas este año, creo que se debe a que hay muchos eventos que coinciden y los corredores debemos decidir a dónde vamos", ha señalado.

Aroa ha adelantado que su próxima cita importante será el Maratón de Rotterdam (Holanda), el próximo 7 de abril.

"Debido a mi lesión, ya voy justa de tiempo en cuanto a preparación. Sigo con la idea de correr el maratón en la Olimpiada de Tokio, aunque no logro que José Carlos Hernández (también corredor y paisano) busque tiempo para entrenarme. A José Carlos lo llamo 'negro' por las 'negras' que me mete", dice entre risas.