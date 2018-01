Antonio Martín, el ‘horcon boy’ del maratón

Correr un maratón merece una disciplina y un esfuerzo añadido durante meses de entrenamiento. Uno debe conjugar la vida familiar y profesional con el entreno diario, y muchas veces no es fácil. Un ejemplo de ello lo podemos comprobar en el primer canario clasificado en el Cajasiete Gran Canaria Maratón 2018 del pasado domingo, el palmero Antonio Martín Rocha.

Vive del plátano. Trabaja como autónomo y cada día acude a las fincas de Breña Baja y Tazacorte para trabajar desde temprana hora. Nacido en San Andrés y Sauces y residente en Breña Baja, Antonio Martín Rocha es un enamorado del deporte. Acudió a Gran Canaria el pasado domingo «a disfrutar, sin el objetivo de ser primero, porque eso no me gusta. Quería, si fuese posible, bajar de 2 horas y 40 minutos, un reto ambicioso ya que mi mejor marca era de 2:48, y lo conseguí», destaca. Reconoce que el nuevo trazado del maratón grancanario «es bastante duro y el calor lo complicó más aún, pero me encontré bien durante la carrera».

Al final detuvo el crono en 2:39, una marca a considerar por lo que está muy satisfecho, pero sin más. Con su modestia habitual, Martín Rocha se fue el domingo por la tarde de Gran Canaria rumbo a su residencia en La Palma y en la mañana de ayer, a primera hora, ya estaba en la finca. Este horcon boy del maratón trabajó ayer con la satisfacción de hacer una buena carrera, pero sin presumir de ser el mejor canario de la misma.

Subió a lo alto del podio, acompañado en el trofeo a los mejores residentes canarios por Álex Fraguela y Adán Pérez. Martín Rocha quedó undécimo absoluto y noveno en la categoría masculina, lo que también le suma en el premio en metálico, pero lo que cuenta para él es correr un maratón y poder seguir sumando retos. Ha participado en la Transvulcania de La Palma y en muchísimas carreras por montaña. A sus 39 años de edad le gusta ponerse retos y aún no tiene decidido cuál será el próximo.

Ayer, a petición de CANARIAS7, llevó el trofeo recibido al trabajo y lo compartió con sus compañeros. Su registro en el Cajasiete Gran Canaria Maratón supone la mejor marca en maratón para un atleta palmero, según los datos registrados. A un ritmo de 3:48 el kilómetro, Antonio Martín Rocha pasó el medio maratón con un crono de 1:18:22. Corrió con el dorsal 101 y sustituye en el palmarés de mejor canario del Cajasiete Gran Canaria Maratón al grancanario Yeray Alemán. Además de primer canario fue el primer nacional en entrar en meta en la prueba de 42 kilómetros. Los palmeros tuvieron un gran protagonismo el pasado domingo, ya que la mejor canaria, y primera nacional, fue la también palmera Ana Begoña González, con un tiempo de 3:16:44.

Sin hacer ruido y desde la modestia, Antonio Martín Rocha subió a lo más alto del podio demostrando su gran potencial.