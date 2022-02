Aquel Arucas campeón de Canarias

En su edición del pasado 12 de diciembre, CANARIAS7 se hacía eco de los 75 años de la primera Liga Provincial de Las Palmas, celebrada en 1946, tras la creación de la Federación Provincial y donde solo participaron cuatro equipos de la isla de Gran Canaria: Los Guanches, Ajódar, Tumbador y Adargoma. Tanto en la isla como en Lanzarote y Fuerteventura había más clubes, pero no estaban federados.

El título fue para Los Guanches, que, tras una polémica temporada, logró el campeonato invicto y por ello se ganó el poder luchar por el primer título oficial de Canarias contra el Pérez Abreu de Tegueste, que había hecho lo mismo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En su liga, el Pérez Abreu se había enfrentado con el Tinguaro santacrucero, Acaymo de La Laguna y Camino Reale de Tacoronte. Los de Tegueste se llevaron el título.

Para desarrollar el Campeonato Regional, se había establecido, en principio, que los tres primeros equipos de cada federación provincial se enfrentarían entre sí, para cambiar con posterioridad a que solo fueran los dos primeros, pero los campeones lo harían por el título y los subcampeones, por el segundo lugar de Canarias.

Días antes de la final, se reunían en Tenerife para determinar las normas de la competición, asistiendo el Marqués de la Florida, presidente de honor de los de Arucas. Se llegó al acuerdo del calendario de las eliminatorias, estableciéndose que el 1 de septiembre sería en Gran Canaria la ida y la vuelta, el 8 de en Tenerife. Para conocer al campeón, se determinaba lucha-average en caso de desempate, tal como escribía el periódico tinerfeño 'Aire Libre' o 'Falange' de Gran Canaria el 27 de agosto. Ambas federaciones llegaron a ese acuerdo de cómo sería el desempate en caso que cada equipo ganara una luchada.

En Tenerife se confiaba en la fuerza del Pollo de Tegueste y de Víctor Rodríguez, vigente campeón de la isla y excampeón de Canarias, cuando vencía en 1944 al Faro de Maspalomas por 3-2 . Durante el año en la isla, los teguesteros fueron vencidos en alguna ocasión, tanto por el Acaymo como por el Tinguaro, que también tenían grandes conjuntos.

Por su parte, los de Arucas se fiaban mucho tanto de Manuel Marrero, Pollo de Buen Lugar, como de Pepe Araña, Pollo de Arucas, como sus principales baluartes y se mantenían invictos en la isla.

El 29 de agosto, 'Falange' ya daba la alineación de Los Guanches para la gran final: Pollo de Buen Lugar, Pollo de Arucas, Pollo del Pagador, José Castellano, Pollo de las Rehoyas, el Canario, Fernando Cabrera, Juan Caballero, Pollo de la Paterna, Jerónimo Macías, Pastor II y El Rabioso.

El día de la lucha se escribía sobre la misma que «la inclusión de Fernando Cabrera y el Canario mejora bastante los hombres medianos de Los Guanches. La confianza y esperanza en el triunfo es el Pollo de Buen Lugar, el más firme puntal del campeón provincial. Tendrá a adversarios de la categoría de Víctor Rodríguez, excampeón regional, al Pollo de Tegueste, a Andrés Hernández, Caldera, y a Ramallo, los cuatro ases del Pérez Abreu».

El periódico 'La Provincia' del 28 de agosto se atrevía a dar cómo iba a salir el conjunto visitante. «Por el Pérez Abreu: Víctor Rodríguez, Pollo de Tegueste, Andrés Hernández, José Ramallo, Inocencio de la Rosa, Nicolas González, Daniel Gutiérrez, Ambrosio Díaz, Jose Gutiérrez, Maximiliano Pérez, Florencio Rodríguez y Felipe del Castillo».

El 1 de septiembre en el Campo España de la capital grancanaria, con lleno absoluto, se desarrollaba la primera luchada, que finalizaba con un claro 12-7 a favor de los de Arucas.

Para el mismo medio, en el principio de la crónica sobre el acontecimiento, se leía que «la impresión que tuvo la masa de aficionados que asistió al Campo España es que el conjunto local es muy superior al visitante. Cuenta con más y mejores hombres y que la potencialidad de Manuel Marrero como luchador y hombre fuerte es difícil de derribar en una luchada de desarrollo normal. Si Marrero tuviera alguna lesión, la cosa podría cambiar, pero sin factores especiales, la victoria sería de los chicos de Arucas de la misma forma que fue lograda ayer rotundamente. No es que el club visitante no cuente con buena gente, pero frente a Pollos como Araña o Marrero, que saben luchar y tienen poder, el desequilibrio es notable. Víctor Rodríguez y el Pollo de Tegueste no están a punto para enfrentarse a hombres más nuevos y en unas condiciones físicas admirables. Causó buena impresión el equipo tinerfeño. Algunos de sus hombres como Ramallo o Inocencio de la Rosa, los más estacados, emplearon toda su valentía y coraje para salir adelante».

En el plano competitivo explicaba cómo entre Araña y Marrero se bastaron para derrotar a los mejores visitantes. Ramallo cayó a manos de Araña, Pollo de Arucas, en la tercera, por tronchada. Después daba cuenta también en la tercera, del Pollo de Tegueste, con cango como contra de levantada. El Pollo Buen Lugar deja fuera a Inocencio de la Rosa por toque para atrás y levantada y posteriormente a Víctor Rodríguez por tronchada en la primera, como contra de burra y la segunda al contrear nuevamente otro intento de burra, pero con una levantada. La luchada acaba con Araña derribando a Ambrosio Díaz.

El domingo siguiente los luchadores aruquenses, para evitar el cansancio, fueron en avión a Tenerife mientras sus aficionados llenaron el correíllo, según publicaba el periódico Falange. El 12-7 de la ida parecía definitivo para la vuelta en Tenerife, pero las cosas no fueron tan sencillas, porque los teguesteros se tomaban la revancha y vencían por 12-9, insuficiente para conseguir el título, pero estuvieron cerca de hacer la hombrada.

El periódico tinerfeño 'Aire Libre' del 9 de septiembre, manifestaba sobre la final que «el local de la luchada fue lo bastante amplio para acomodar a los miles de aficionados que fueron a Tegueste a contemplar la luchada». El propio rotativo aclara quien sería el campeón en caso de victoria tinerfeña. «Hay nerviosismo en las filas de ambos bandos y dos tácticas diferentes. Los Guanches vencedores por 12-7 en la luchada celebrada en Las Palmas, tenían como misión sostener la ventaja o reducir la derrota al mínimo, para conservar la ventaja en el average general. Mientras que los del Pérez Abreu tenían que forzar la marcha para lograr desde el comienzo una mayoría de luchas que se preveía era muy difícil de obtener».

En el desarrollo de la luchada fue clave El Canario, que derrotaba a Víctor Rodríguez, dejando sin su más firme puntal a los tinerfeños en los inicios del choque. Por el contrario, llevaron a tierra al Pollo de Buen Lugar por medio de Ramallo, que remontaba y vencía en la tercera, mientras que el Pollo de Tegueste hace los propios con Araña, al que le da las dos seguidas. Ramallo al Rabioso y el Pollo de Tegueste al de La Paterna fueron los últimos puntos del encuentro. «Tres luchas de ventaja para los del Pérez Abreu, pero como Los Guanches habían vencido por cinco luchas el domingo anterior en Las Palmas, quedan proclamados vencedores los forasteros por la ventaja general de dos luchas average».

Espetaba también el periódico tinerfeño, que no entendían la táctica de los locales en el encuentro si querían ganar el campeonato.

El último libro de lucha publicado hace unas semanas 'La cuna de la lucha. Historia y etnografía de la lucha canaria en Tegueste' de Joaquín Carrera y María del Pilar Galván, indica sobre esta final: «Los teguesteros se quejaron de no saber que en caso de empate contaba la diferencia de luchas en cada encuentro». Esto lo justifica con una información oral de Pedro Santos, que lo expresa en el propio libro. «En Tegueste no se sabía, sino que se luchaba y que si ganaba había una tercera luchada». Las informaciones en la prensa de ambas provincias, dejaban claro que se había establecido quien sería el campeón, en caso de que cada uno ganara una luchada, con el average. La táctica local tiene una posible explicación. La inesperada caída de Víctor Rodríguez, su máximo exponente ante Antonio Navarro, El Canario, a las primeras de cambio y tras el 12-7 a la ida, prácticamente dejaba con pocas opciones al Pérez Abreu y buscarían más un resultado honroso. Lo hicieron, aunque el primer título regional se vino para Arucas.