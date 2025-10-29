El Arena se viste de gala para una gran noche europea

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Voleibol ·

Tras encarrilar la eliminatoria en Hungría, el CV Guaguas vuelve a la acción, este jueves a las 19.00 horas, con la intención de pasar de ronda en la Champions ante el MAV Elöre Foxconn

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:53

Este jueves, el Gran Canaria Arena se vestirá de gala para ser el gran escenario de una noche mágica europea. Tras encarrilar la eliminatoria en Hungría, el Club Voleibol Guaguas afronta este jueves (19:00 horas) el partido de vuelta de la segunda ronda de Champions con el objetivo de certificar su pase ante su afición.

El conjunto dirigido por Sergio Miguel Camarero llega con la moral por las nubes después del triunfo por 1-3 ante el MÁV Előre Foxconn en tierras húngaras, un resultado que les coloca en una posición privilegiada para sellar la clasificación. Sin embargo, en el vestuario amarillo no existe lugar para la relajación ni exceso de confianza.

El técnico podrá contar con su bloque habitual, liderado por referentes como Osmany Juantorena, Io de Amo, Walla Souza y Nico Bruno, acompañados por un grupo que combina experiencia y juventud. El grancanario ha insistido en la importancia de mantener la intensidad y el ritmo de saque, factores que fueron claves en el choque de ida.

Por su parte, el MAV Foxconn llega con la intención de aprovechar cualquier oportunidad para alargar la eliminatoria. Aun así, el Guaguas confía en el respaldo de su público, que una vez más se antoja crucial para empujar al equipo hacia una nueva victoria.

