Araujo se deja el alma para volver a reinar

La actitud y el esfuerzo del ariete está siendo de lo más destacado en la primera parte de la pretemporada amarilla. A sus 26 años, y después de haber sido padre el año pasado, Araujo empieza a encontrar esa estabilidad necesaria para mantenerse a primer nivel. La campaña pasada, a las órdenes de Manolo Jiménez, quien ya ha insistido que quiere al mismo Araujo que conoció en Atenas, anotó 15 tantos en los 32 partidos que disputó en la competición doméstica. Y, por si fuera poco, también repartió caramelos: seis asistencias de gol a sus compañeros. La confianza del técnico sevillano en el atacante de Neuquén fue capital para que el héroe del ascenso recuperase su olfato de cara a portería rival.

Ahora, tras el blindaje hasta 2023 de la Unión Deportiva a su jugador franquicia, Araujo quiere devolverle al club su fe ciega en él. Se le ve cercano, sonriente y feliz. Hacía tiempo que Araujo no sonreía vestido de amarillo, esta vez de verde legionario. Y si el killer está contento, Las Palmas tiene puntos asegurados para el curso que está por venir. La vuelta a la máxima categoría del fútbol español pasa por sus botas. Pocos jugadores de Segunda atesoran tanta calidad como el Chino, ahora solo falta que esta actitud no sea un espejismo y que, cómo no, le respeten las lesiones.

Respaldo de jiménez

No se ha cansado de repetir Manolo Jiménez que quiere al mismo Sergio Araujo que tuvo en Grecia. Y en los entrenamientos está cuidándolo con mimo. Eso sí, exigiéndole como al que más. El preparador andaluz sabe que tiene un diamante en bruto y que la mejor manera para que el argentino rinda a un nivel de estrella es dándole cariño. Un Sergio Araujo centrado es sinónimo de gol.

Única referencia

Asimismo, es el único delantero centro con ficha en el primer equipo en la actualidad. A la espera de hacer oficial la llegada de Rubén Castro, que se incorporará a la concentración en el hotel Don Gregory esta misma semana, Araujo no tiene pareja de baile. Erik Expósito y Edu Espiau, en la expedición, buscan su hueco a base de esfuerzo. De momento, el primero, que ya estuvo dentro de la dinámica de la plantilla profesional la campaña pasada a las órdenes de Paco Jémez, no ha perdido su sed del gol. Durante los entrenamientos en Maspalomas no deja de fusilar, con la idea de quedarse con los mayores. Habrá que ver qué piensa Manolo Jiménez. Espiau también aprieta y lucha para convencer.