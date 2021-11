«Si se apoyara al Tamaraceite económicamente, podríamos tener otro equipo canario puntero»

Mucho que ver tiene Héctor Ramírez en el resurgir de la UD Tamaraceite. Cogió los mandos del club y de Segunda Regional lo ha puesto a competir en campos de enjundia como un día fueron los del Córdoba y el Recreativo de Huelva en Segunda División B. Ahora, tras una campaña exitosa en la que casi logra otra machada, mira hacia el futuro con incertidumbre, pero con hambre.

-¿Qué balance hace de una temporada histórica como la que ha vivido el Tamaraceite este curso, por primera vez en Segunda División B?

-Ha sido diferente por la categoría, pero viene siendo como las anteriores. Cada año, para mí ha sido algo nuevo. Cuando fui presidente en Segunda Regional, ganamos, fuimos campeones y subimos a Primera. Luego eres campeón y vas a Preferente, después te pones en Tercera y vuelves a ser campeón. Cada año han sido sensaciones nuevas, algo bonito, y mi sensación es muy parecida a los años anteriores porque siempre hemos cumplido. Sabiendo de la dificultad de la Segunda B y de los presupuestos de los otros equipos, creo que hemos tenido éxito.

-Han peleado el ascenso hasta el último momento con equipos que saben lo que es estar en Primera División, como el Recreativo de Huelva o el Córdoba.

-Nosotros sabíamos que iba a ser una temporada en la que tendríamos que trabajar más que los demás para poder competir con ellos. La sorpresa fue que el equipo estuvo bastante bien y dio la talla. En cada partido hemos competido, salvo con Las Palmas Atlético en casa, que fueron infinitamente superiores a nosotros. De resto, hemos tenido siempre opciones de ganar. Y eso es lo que nos llevamos, la entrega de todos los futbolistas. Esto es un club, una familia, un núcleo que lleva ya varios años haciendo cosas. Y competir contra clubes que se gastan una pasta para poder conseguir sus objetivos y los veas en la clasificación peleando por no bajar a Tercera División, y algunos como el Recre han bajado ya, te das cuenta de la gran labor que hemos hecho. He escuchado por ahí a algunos que dicen que el Tamaraceite ha fracaso. Bueno, cada uno que lo vea como quiera. Nosotros hemos tenido durante toda la temporada la posibilidad del ascenso directo y después, cuando no se dio, tuvimos opciones hasta el último partido. Muchos clubes cambiarían su temporada por la nuestra. Es más, tenemos un presupuesto de 400.000 euros que era algo impensable para el Tamaraceite porque hemos sido siempre un club pobre, de barrio.

-Además, en un año marcado por el coronavirus, donde hubo muchos partidos sin público en el Juan Guedes, con lo que supone para la economía del club.

-Hemos hecho encajes de bolillo para poder cumplir con todas nuestras obligaciones económicas. A nivel deportivo, la plantilla estaba cumpliendo. Que no haya público nos repercute económicamente, pues dejas de ingresar cosas. La pandemia hace que las empresas privadas que tenías detrás las pierdas. Sinceramente, desde aquí, agradecer a Paco Castellano, consejero del Cabildo, que es la persona que este año nos ha ayudado y apoyado para que el Tamaraceite haya podido acabar la temporada cumpliendo con todas sus obligaciones económicas.

-¿Cuál será el nuevo proyecto?

-Ahora tenemos que replantearnos el año que viene. Tenemos que ver a nivel económico de qué es lo que vamos a disponer. Mi idea a nivel deportivo es mantener el proyecto, añadiéndole cosas como hemos ido haciendo. Luego puede salir mejor o peor, pero queremos darle continuidad, pero todo esto está condicionado a las ayudas y los ingresos económicos que podamos tener. Mayo y mitad de junio serán claves para tomar una decisión sobre qué será el Tamaraceite el curso que viene. Puede ser la continuidad de un proyecto a la finalización del proyecto. Hay que tener en cuenta que yo no soy rico, soy un trabajador y lo que hago es aportar mi idea e intentar lograr ayudas para que el club crezca. Si no las recibo tendré que aflojar el acelerador.

-Ahora, a jugar en la nueva Segunda RFEF. ¿Qué supone eso?

-La Primera RFEF era ilusionante porque se decía que te daban un millón y habría unos salarios mínimos, para que el salto de la Segunda B a Segunda no se notara tanto. Pero las últimas noticias que han salido no son nada interesantes porque como presidente tendrías que avalar 200.000 euros al club, pagar unos salarios mínimos que la AFE está pidiendo que sean unos 40.000 euros por jugador y la ayuda que te da la Federación son solo 250.000 euros y en ayudas para el transporte, cuando ahora eso está pagado. Subir a Primera RFEF, entiende la expresión, tal vez sea una ruina si no tienes gente que apoye tu proyecto. La Segunda RFEF, que es la Segunda B, creo que es el techo máximo del Tamaraceite en base a sus ingresos y economía. Un club de barrio, segundón, porque ya están la UD Las Palmas y el CD Tenerife como clubes potentes. El Tamaraceite no llega a ser ni siquiera el Mensajero, que tiene más trayectoria. Yo lo que no voy a hacer es cometer los errores de endeudar el club. O conseguimos los ingresos económicos para afrontar la Segunda RFEF o te aprietas el cinturón, fichando jugadores canarios con otro nivel. No podemos pretender comprar un Ferrari si solo tenemos para un Seat. Lo importante es buscar pasta ahora, si no se consigue, tendremos que tomar decisiones tristes. Hemos demostrado que con una idea de trabajo, hemos conseguido cosas grandes. Si se nos apoyara económicamente, podríamos tener otro equipo canario puntero. No digo que en Segunda, pero sí que compita y pelee contra grandes equipos para ascender.

-En clave temporada que viene, ¿Chus Trujillo volverá a ser uno de los avales de este equipo?

-Si queremos seguir hacia delante, como venimos haciendo, hay que darle continuidad al proyecto. Tanto Chus como el cuerpo técnico son pieza clave. A partir de ahí, diseñar la plantilla, dando continuidad al núcleo duro y poner alrededor a jugadores que sumen.

-¿Núcleo duro se refiere a los David González, David García y también a los canteranos que están desde el principio?

-Todo el mundo se acuerda de los David García, González, Aythami Álvarez o Asdrúbal, a su lado están los Eros, Andrés o Zizu, ahora cedido, pero que están con nosotros desde el principio. Y queremos darles la importancia que tienen porque esto también es de ellos. Son los que nos han hecho ser competitivos. Tienen menos nombre, pero son muy buenos futbolistas.

-¿Qué le gustaría que hiciera el Tamaraceite el curso próximo?

-Competir. Yo me conformo con que el equipo compita, con tener la sensación de poder ganar los partidos, de no ser un equipo que vaya a los campos sabiendo que se va a llevar tres. Quiero que demos la cara siempre, en cada choque. Con eso soy feliz. Eso genera buen ambiente, armonía, y hace que todo camine.

-Importante tener a los aficionados al lado cuando el coronavirus lo permita y la vacunación de una tregua.

-Está claro si hablamos solo en términos futbolísticos, pero no es solo necesario para el fútbol. Será bueno para la economía del país, para muchísima gente, porque hay muchos que estamos sufriendo, todos en su medida. Estamos en la recta final, o eso espero, y que esto sea bueno para las empresas, para el país, para que vuelva el turismo aquí y, cómo no, que el fútbol camine en esa dirección que ayuda al movimiento del país.