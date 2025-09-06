Ángel Ubaldo Suárez, el deportista que venció al acoso escolar gracias al Aikido A través de esta disciplina japonesa no solo superó el bullying sino que, además, es cinturón negro y primero Dan, así como cinturón azul de jiu-jitsu

Inspiración, crecimiento y constancia: estos son los principales axiomas que ha permitido a Ángel Ubaldo Pérez superar las barreras sociales a través de esta disciplina marcial.

Ángel Ubaldo Suárez es un inspirador aikidoka con discapacidad intelectual que ha dedicado casi la mitad de su vida al aikido, un arte marcial japonés moderno que combina técnicas de defensa personal con una filosofía de no violencia, armonía y desarrollo espiritual.

Con diecisiete años, el joven deportista decidió plantar cara al acoso escolar para refugiarse en una disciplina deportiva que le ha proporcionado innumerables satisfacciones y una 'legión' de amigos: «Desgraciadamente, sufrí acoso cuando iba a la escuela y lo superé gracias al aikido y a las maravillosas personas que he conocido practicando este deporte», explicó, antes de dar una lección de vida al asegurar que «siempre intenté responder de la mejor manera posible al bullying y seguir adelante con una sonrisa».

Ejemplo de superación, Ángel Ubaldo es una voz cualificada para reivindicar «que se imparta la práctica de las artes marciales en los centros escolares para que todos sepamos defendernos».

El gimnasio Arashi, cuya sede está ubicada en el barrio de Los Giles, y su entrenador, el maestro internacional Miguel Ángel Pérez, han sido figuras esenciales en su adaptación a un deporte que lo ha recibido con los brazos abiertos: «Al principio me costó un poco y me enfrenté a dificultades que fui superando con trabajo, constancia, perseverancia y, especialmente, gracias al apoyo de mis compañeros, dentro y fuera del gimnasio», subrayó.

En este sentido, añadió que «Miguel Ángel es una persona muy importante, un gran maestro que me ha enseñado muchas técnicas y que me ha llevado a viajar a grandes eventos internacionales en Francia, Bélgica y Holanda, donde he forjado muchas amistades».

Por su fuera poco, el grancanario puede enorgullecerse de ser, actualmente, cinturón negro, primer Dan de aikido. En noviembre afrontará la prueba para subir de nivel, y de Defensa Personal Policial así como de cinturón azul de jiu-jitsu: «Me gusta escuchar para aprender y mi deseo es seguir creciendo en todos los aspectos, formar parte durante muchos años más, de la gran familia del gimnasio Arashi», asegura un auténtico modelo a seguir en todos los sentidos.