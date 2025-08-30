Anfi Sports Academy se cita con la élite del triatlón mundial en la T100 de Niza La firma deportiva analiza la logística de un evento de alto nivel y establece contactos con organizadores, técnicos y atletas de renombre internacional

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 30 de agosto 2025, 10:56 Comenta Compartir

El equipo de Anfi Sports Academy se encuentra en Niza con motivo de la T100, una de las pruebas de triatlón más exigentes del circuito internacional, donde compiten los mejores triatletas del mundo.

La presencia de la academia no es casual: Anfi Sports Academy, división creada para atender las necesidades de deportistas y familias durante sus vacaciones y entrenamientos en Gran Canaria, busca recoger experiencias y detalles organizativos de primera mano. El objetivo es claro: aplicar lo aprendido en la preparación del Anfi Challenge, evento que se celebrará el próximo mes de abril en la isla. «Todos los detalles son importantes y queremos comprobar in situ cómo funciona un evento de este nivel para mejorar y aprender», explican desde la organización en una nota.

Además, Anfi se ha consolidado como un referente deportivo internacional, gracias a la organización de eventos propios como el Anfi Swim Run (septiembre) y el Anfi Open Water (en diciembre). A esto se suma su resort deportivo de primer nivel, que incluye una piscina semiolímpica exclusiva para entrenamientos, un área funcional y un gimnasio totalmente equipado: todo lo que un deportista profesional o amateur necesita para preparar la temporada.

La asistencia a la T100 no solo sirve para analizar la logística de un evento de alto nivel, sino también para establecer contactos con organizadores, técnicos y atletas de renombre internacional. La finalidad de Anfi Sports Academy es integrar las mejores prácticas y elevar el estándar organizativo de sus propias competiciones en Gran Canaria.

La isla ya se perfila como un destino de referencia para los deportes de resistencia, gracias a su clima privilegiado durante todo el año y a la creciente inversión en instalaciones deportivas de calidad. Con su apuesta decidida, Anfi contribuye a posicionar Gran Canaria en el mapa mundial del triatlón y la natación en aguas abiertas.

En palabras de los responsables de Anfi, «no solo buscamos mejorar nuestras pruebas, sino también aportar a la comunidad deportiva internacional un escenario único donde entrenar y competir. Queremos que quienes nos visiten vivan una experiencia completa, tanto en lo deportivo como en lo familiar».

Con este trabajo sobre el terreno, Anfi Sports Academy refuerza su compromiso con la excelencia, apostando por ofrecer a deportistas y visitantes unas instalaciones y servicios a la altura de las grandes competiciones internacionales.

Temas

Triatlón

Niza