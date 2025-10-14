Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Álvaro Luis Díaz García. C7

Álvaro Díaz disputará el Campeonato del Mundo Juvenil de Balonmano con los Hispanos en Marruecos

El jugador del Gáldar Gran Canaria continúa su proyección internacional con una nueva convocatoria con la selección española

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 14 de octubre 2025, 19:30

El joven jugador Álvaro Luis Díaz García, del juvenil Motosport Juani y el Balonmano Gáldar Gran Canaria, ha sido convocado por el seleccionador nacional Raúl Entrerríos para formar parte de los Hispanos Juveniles que disputarán el Campeonato del Mundo en Casablanca (Marruecos) del 24 de octubre al 2 de noviembre.

El equipo nacional se concentrará previamente en Manzanares (Ciudad Real) a partir del 19 de octubre, donde llevará a cabo varias sesiones de entrenamiento antes de viajar al país africano para afrontar la cita mundialista.

España debutará el viernes 24 de octubre a las 9:00 h (8:00 h.c.) ante Corea, su segundo compromiso será el domingo 26 a las 9:00 h (8:00 h.c.) frente a Catar, y cerrará la fase de grupos el martes 28 a las 11:15 h (10:15 h.c.) ante Túnez. Todos los encuentros se disputarán en el Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.

Con esta convocatoria, Álvaro Díaz da un paso más en su prometedora carrera deportiva, consolidándose como una de las jóvenes figuras más destacadas del balonmano nacional. Su presencia en el Mundial supone una valiosa oportunidad para seguir creciendo y una recompensa al trabajo y compromiso demostrados con el conjunto galdense

