Álex Suárez lleva la ilusión a los niños de su campus

No ha podido arrancar con mejor pie la segunda edición del Campus de Verano de Álex Suárez en el estadio Juan Guedes de Tamaraceite. Los alumnos y alumnas de esta iniciativa empezaron este lunes las actividades con la sorpresa de la visita del capitán de la UD que les apadrina.

Álex Suárez acudió acompañado de Viti, lateral derecho de la UD, y de su tío Alexis Suárez, exjugador de Las Palmas en la década de los noventa y ahora técnico de la casa.

La presencia de todos ellos generó sonrisas y expectación en los más pequeños, quienes pudieron fotografiarse, tener su autógrafo y atender a los consejos que les dieron.

Álex, siempre sensible con los niños, no dudó en personarse en Tamaraceite para compartir con sus alumnos un rato distendido y que los aprendices no van a olvidar.

Este campus, que agotó sus plazas disponibles, se desarrollará hasta el próximo día 15, está avalado por el equipo técnico cualificado que imparte las enseñanzas y cuenta con el patrocinio de Clínica Dental Rodríguez & Pons.