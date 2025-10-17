Transvulcania adidas TERREX bate récords: más de 2.600 inscritos y dos modalidades agotadas en tiempo récord A falta de siete meses para su celebración, la prueba cierra dos de sus modalidades en en octubre marcando un hito histórico

La Transvulcania adidas TERREX sigue rompiendo barreras. A falta de siete meses para su celebración, la icónica prueba de trail running de La Palma ha superado ya los 2.600 inscritos, y ha colgado el cartel de «completo» en dos de sus modalidades, marcando un hito histórico en su trayectoria.

Nunca antes la Transvulcania había alcanzado estas cifras en octubre. El fenómeno confirma el resurgir definitivo de la carrera, que tras las últimas ediciones ha logrado recuperar el interés y la pasión tanto de los corredores y público palmero como de los atletas populares y élite internacionales.

Las modalidades de Maratón y Media Maratón han agotado sus dorsales en tiempo récord, mientras que aún quedan plazas disponibles para las pruebas Ultramaratón y Subida Vertical hasta completar los 3.000 participantes en total para su decimosexta edición. Hoy viernes se habilitará la lista de espera para las dos modalidades que se acaban de agotar a través de la página web del evento. Este nuevo éxito consolida a la Transvulcania adidas TERREX como una de las pruebas más deseadas del calendario internacional de trail running, y como un auténtico motor turístico, deportivo y social para La Palma.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca que la apuesta hecha por el grupo de gobierno insular en pos de trabajar en la recuperación de la prueba está permitiendo seguir obteniendo resultados como este, en el que, de nuevo, la Transculcania adidas TERREX vuelve a despertar un fuerte interés entre deportistas y público.

La Transvulcania adidas TERREX está organizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, contando con el apoyo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promoturcon su marca «Islas Canarias Latitud de Vida», así como de las empresas adidas, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel La Palma Princess, Hotel Meliá La Palma, Fred. Olsen Express, Cicar, Spar La Palma, Coca-Cola, Libbys e Isola.

