SPAR Gran Canaria y la UD Las Palmas firman una nueva temporada juntos La renovación del acuerdo tuvo lugar en el campo de entrenamiento de Barranco Seco, con la presencia de directivos y capitanes del primer equipo para afianzar su compromiso anual

SPAR Gran Canaria y la Unión Deportiva Las Palmas han renovado un año más su acuerdo de patrocinio, reafirmando una colaboración que se ha convertido en un símbolo del compromiso de ambas entidades con el deporte, los valores de la vida saludable y el arraigo canario.

El acto de renovación del patrocinio tuvo lugar en las instalaciones de Barranco Seco, el campo de entrenamiento del conjunto amarillo, donde estuvieron presentes en representación de SPAR Gran Canaria su vicepresidente, José López, y el consejero de la cadena, Jesús Díaz, junto al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el vicepresidente, Nicolás Ortega. Como novedad en esta edición, participaron también dos de los capitanes del primer equipo, Kirian Rodríguez y Alex Suárez, que se sumaron al momento simbólico de la firma y a la tradicional fotografía en el campo de entrenamiento.

Durante el encuentro, ambas entidades destacaron la importancia de esta alianza que ya se ha consolidado a lo largo de los años, y que ha reforzado su compromiso común con el deporte base, la salud y la promoción de hábitos de vida equilibrados en la sociedad canaria.

SPAR Gran Canaria continúa su camino junto a la UD Las Palmas y su afición, respaldando no solo al equipo en el campo, sino también los valores que lo identifican como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la conexión con la gente de las islas.

Con esta renovación, la compañía reafirma su papel como agente activo en la promoción del deporte y la salud en las islas, alineando su labor con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, especialmente el ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.