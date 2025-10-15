Las Palmas de Gran Canaria se convierte en punto estratégico de la 360º The Challenge Gran Canaria La ciudad contará en esta décima edición con una base de vida en la que los 120 corredores y corredoras podrán descansar para afrontar los 265 kilómetros de la prueba

Carla Campoamor (concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) y Wendy Cruz (directora de marketing de Arista Eventos y directora de 360º The Challenge).

La carrera de montaña 360º The Challenge Gran Canaria regresa este año a Las Palmas de Gran Canaria con una de las cinco bases de vida. Los 120 corredores y corredoras inscritos en la prueba deportiva, que se celebrará entre el 5 y el 9 de noviembre, podrán descansar en la capital para afrontar los 265 kilómetros y 12.786 metros de desnivel positivo del recorrido, que permanecerá en secreto hasta diez días antes de la salida.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, ha resaltado que el regreso de esta prueba de autosuficiencia a la ciudad «volverá a dejar imágenes icónicas de los participantes a su paso por algunas de las principales calles». «Los corredores y corredoras, además, contarán con la base de vida en la que podrán avituallarse, descansar, ver a sus familiares y recuperar energías para lo que les reste de la carrera», ha añadido.

Campoamor ha resaltado que «desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria seguimos fomentando la celebración de eventos deportivos en la ciudad para seguir impulsando la actividad física entre la ciudadanía».

Las Palmas de Gran Canaria se suma de esta manera a Guía de Gran Canaria y Mogán como una de las bases de vida de la prueba, que este año celebra su décima edición con récord de participantes y también de presencia femenina, con once corredoras entre las inscritas. Entre ellas estarán la francesa Claire Bannwarth, ganadora de las cinco últimas ediciones, y Katharina Hartmuth, que llega a la 360º The Challenge Gran Canaria con la vitola de acabar tercera en la pasada UTMB de Chamonix.

Otras figuras de renombre que estarán presentes en la carrera de montaña son el italiano Luca Papi, quien ostenta cuatro victorias en la prueba; el francés Sébastien Raichon, la suiza Anita Lehmann o la peruana Martha Ccorahua Hallpa, quien cuenta con un segundo puesto en Val d'Aran.

La 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; Ayuntamiento de Tejeda; Joma y Fred. Olsen Express; y la colaboración de las empresas Aguas de Teror, Pepsi, Lorenzo González Automoción, Emicela, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.