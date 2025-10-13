Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. C7

La Autoridad Portuaria de Las Palmas refuerza su apoyo a la Binter NightRun

Beatriz Calzada destaca el valor de la carrera nocturna como un evento que promueve la participación, la convivencia y la conexión entre el puerto y la ciudad

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:22

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha reiterado el compromiso del puerto con la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria, destacando que se trata de uno de esos eventos «por los que vale la pena apostar y repetir». La responsable portuaria subrayó la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que, además de fomentar la práctica deportiva, permiten acercar el puerto a la ciudadanía y ponerlo en valor como un espacio vivo y abierto.

«Es uno de esos eventos por los que hemos apostado. Merece la pena la promoción de este tipo de pruebas, de darle la oportunidad a la gente amante de las carreras de participar y, como siempre, abrir el puerto a la ciudadanía, que pueda conocer y disfrutar al menos de un cachito de nuestro puerto. La Autoridad Portuaria siempre va a estar colaborando con este tipo de iniciativas, y desde luego la Binter NightRun es una gran iniciativa», afirmó Calzada.

La presidenta valoró especialmente el carácter inclusivo y participativo de la prueba, que ofrece distintas modalidades y distancias para corredores de todos los niveles.

«Al final, de lo que se trata es de que da igual que seas un corredor profesional o que simplemente ese día quieras participar de la experiencia. Es un acierto ofrecer distintas categorías y modalidades para que cualquier persona pueda participar y acercarse a nosotros», añadió.

Calzada también recordó que la apertura del puerto a la ciudadanía a través de actividades deportivas y culturales forma parte de una línea estratégica de la Autoridad Portuaria. Convertir al puerto en un punto de encuentro entre deporte, mar y sociedad.

Con el respaldo de la Autoridad Portuaria, la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria vuelve a confirmar su condición de evento emblemático que une deporte, sostenibilidad, solidaridad y ciudad, reafirmando el vínculo entre el puerto y los miles de participantes que cada año llenan de vida y energía la noche capitalina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  2. 2 Un accidente múltiple provocó grandes retenciones en la GC-1 dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  4. 4 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  5. 5 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  6. 6 El Gobierno canario expropia 84 fincas para el tramo de autovía aeropuerto-cruce de Pozo Negro
  7. 7 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»
  8. 8 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  9. 9 La Dirección General de Policía decidirá sobre el comisario y su episodio ebrio
  10. 10 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Autoridad Portuaria de Las Palmas refuerza su apoyo a la Binter NightRun

La Autoridad Portuaria de Las Palmas refuerza su apoyo a la Binter NightRun