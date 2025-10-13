La Autoridad Portuaria de Las Palmas refuerza su apoyo a la Binter NightRun Beatriz Calzada destaca el valor de la carrera nocturna como un evento que promueve la participación, la convivencia y la conexión entre el puerto y la ciudad

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha reiterado el compromiso del puerto con la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria, destacando que se trata de uno de esos eventos «por los que vale la pena apostar y repetir». La responsable portuaria subrayó la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que, además de fomentar la práctica deportiva, permiten acercar el puerto a la ciudadanía y ponerlo en valor como un espacio vivo y abierto.

«Es uno de esos eventos por los que hemos apostado. Merece la pena la promoción de este tipo de pruebas, de darle la oportunidad a la gente amante de las carreras de participar y, como siempre, abrir el puerto a la ciudadanía, que pueda conocer y disfrutar al menos de un cachito de nuestro puerto. La Autoridad Portuaria siempre va a estar colaborando con este tipo de iniciativas, y desde luego la Binter NightRun es una gran iniciativa», afirmó Calzada.

La presidenta valoró especialmente el carácter inclusivo y participativo de la prueba, que ofrece distintas modalidades y distancias para corredores de todos los niveles.

«Al final, de lo que se trata es de que da igual que seas un corredor profesional o que simplemente ese día quieras participar de la experiencia. Es un acierto ofrecer distintas categorías y modalidades para que cualquier persona pueda participar y acercarse a nosotros», añadió.

Calzada también recordó que la apertura del puerto a la ciudadanía a través de actividades deportivas y culturales forma parte de una línea estratégica de la Autoridad Portuaria. Convertir al puerto en un punto de encuentro entre deporte, mar y sociedad.

Con el respaldo de la Autoridad Portuaria, la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria vuelve a confirmar su condición de evento emblemático que une deporte, sostenibilidad, solidaridad y ciudad, reafirmando el vínculo entre el puerto y los miles de participantes que cada año llenan de vida y energía la noche capitalina.