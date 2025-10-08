Alisios se convierte en el centro de operaciones para la séptima edición del Eco-Rally de Canarias Del 9 al 11 de octubre, el C.C. Alisios será el epicentro del deporte, la sostenibilidad y el entretenimiento

Del 9 al 11 de octubre, el Centro Comercial Alisios se convierte en el centro de operaciones para el Séptimo Eco-Rally de Canarias. Este evento fusiona el mundo del motor con el compromiso del medio ambiente, y ofrece tres jornadas intensas de emoción y adrenalina.

Lo que no te puedes perder en la séptima edición de Eco-Rally de Canarias

Este rally no es solo una competición, es una experiencia única que permitirá a los visitantes disfrutar de momentos inolvidables:

●Verificaciones técnicas de los coches: Descubre cómo se preparan estos vehículos para la competición.

●Salidas emocionantes: Vive de cerca la energía y la potencia de los motores eléctricos en cada salida.

●Carga de vehículos eléctricos: Sé testigo de cómo la tecnología verde impulsa el futuro del automovilismo.

●Gran entrega de trofeos: Celebra con los ganadores en un evento que reconocerá el esfuerzo y la innovación en la carrera hacia la sostenibilidad.

Un rally con sello canario y proyección internacional

Este año, el rally da un paso adelante con una imagen de marca renovada que incluye nueva denominación, Eco-Rally de Canarias, con la que se refuerza su papel como prueba que representa a las islas dentro del Campeonato de España de Energías Alternativas. Este cambio responde también a una novedad en el recorrido, que por primera vez se extiende más allá de Gran Canaria para celebrarse también en Tenerife, marcando así un nuevo hito en la historia del evento.

La renovación llega acompañada de una identidad corporativa actualizada, visible en la placa oficial, la cartelería y toda la comunicación del rally. Además, el Eco-Rally de Canarias mira al futuro con ambición internacional, trabajando para obtener el respaldo institucional y la aprobación de la Federación Internacional de Automóvil (FIA), con el objetivo de abrir la participación a equipos y pilotos de otros países.

Alisios, referente en infraestructura eléctrica en Canarias

En Alisios, apoyamos el Eco-Rally desde sus inicios, reforzando nuestro compromiso con la movilidad sostenible y las energías alternativas en Canarias. A lo largo de estos años, el centro ha estado vinculado al crecimiento de esta prueba, que promueve una manera de conducir más responsable y respetuosa con el entorno.

Además, Alisios cuenta con la mayor dotación de puntos de recarga en Canarias, con un total de 64 cargadores eléctricos disponibles para los visitantes. Incluso en las ediciones en las que la prueba no partió desde el centro, esta infraestructura ha sido parte esencial del recorrido y de la filosofía que promueve Eco-Rally, impulsando un futuro más limpio y eficiente.

Vive Alisios

Alisios se ha convertido en el referente comercial y de ocio de Gran Canaria, destacando su variada selección de tiendas, su innovador diseño al aire libre y su apuesta por crear experiencias inolvidables. Con propuestas que van desde encuentros deportivos hasta planes para toda la familia, Alisios se convierte en el punto de encuentro ideal para disfrutar, explorar y compartir momentos únicos.

Para más información, pueden seguir las actualizaciones en las redes sociales y en la web del Centro Comercial Alisios.