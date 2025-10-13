La 360º The Challenge Gran Canaria cierra las inscripciones de su décima edición con récord de participantes Una de las carreras de autosuficiencia más duras del mundo contará con 120 corredores y récord de participación femenina

La 360º The Challenge Gran Canaria ha cerrado el plazo de inscripciones para su décima edición (del 5 al 9 de noviembre) alcanzando un doble hito histórico: un total de 120 participantes procedentes de 23 países y un récord de 11 mujeres inscritas.

La prueba, consolidada como un referente mundial en carreras de autosuficiencia, partirá desde el municipio de Tejeda para afrontar uno de los retos más exigentes del calendario internacional de trail running. Los corredores deberán completar un trazado de 264 kilómetros y 12.786 metros de desnivel positivo acumulado en un máximo de 101 horas.

El recorrido, cuya seña de identidad es el secreto hasta diez días antes de la salida, contará con cinco bases de vida —solo se ha anunciado Guía de Gran Canaria— y tres puntos de asistencia externos.

Participación internacional de élite y récord femenino

La décima edición subraya su carácter global con un 55% de corredores extranjeros y un 75% de participantes de fuera de la provincia de Las Palmas. Francia (11 atletas) e Italia (8) lideran la representación internacional, con corredores también de Rumanía, Suecia, Singapur, Estonia y México, entre otros.

El dato más destacado es el récord de participación femenina, con 11 mujeres en la línea de salida. El elenco femenino es de máximo nivel e incluye a la francesa Claire Bannwarth, pentacampeona consecutiva de la 360º; Anitah Lehmann, corredora suiza con un impresionante historial en pruebas extremas; y Katharina Hartmuth, tercera en UTMB 2025 y ganadora del Tor des Géants.

En la categoría masculina, la prueba contará con el debut de Sébastien Raichon, doble vencedor del Tor des Glaciers. Además, regresará la leyenda Luca Papi, el único atleta en finalizar todas las ediciones y que ha ganado tres de ellas (2019, 2020 y 2022). La representación grancanaria estará liderada por Álvaro Santana (tercer clasificado en 2024) y José Bordón (segundo en 2023).

Gran satisfacción en la organización

Wendy Cruz, directora de la carrera, ha valorado muy positivamente el cierre de inscripciones: «Estamos muy contentos con el cierre de inscripciones de la décima edición de la 360º The Challenge Gran Canaria, con un récord de 120 corredores y también récord de 11 mujeres«.

Cruz hizo hincapié en la singularidad del formato: «Es una carrera muy dura de autosuficiencia, donde el corredor no tendrá el recorrido hasta 10 días antes. Les enviaremos el track que aún es secreto. Es una prueba que se mantiene en el misterio, cuyo recorrido no se conoce hasta la víspera».

La directora concluyó adelantando que «los corredores van a disfrutar de la isla de Gran Canaria por lugares espectaculares nunca antes vistos, con recorridos que serán imágenes para todos los grancanarios y el mundo entero».

