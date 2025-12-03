Más de 4.200 corredores tomarán la salida en la Font Vella Lanzarote International Marathon

El evento contará con una participación altamente internacional, con atletas procedentes de 41 países, lo que supone un 80,2% de representación foránea.

En la mañana de este miércoles se ha presentado en el Cabildo Insular de Lanzarote una nueva edición de la Font Vella Lanzarote International Marathon, la prueba atlética más destacada de la isla, que este año superará los 4.000 participantes y que se celebrará el próximo 6 de diciembre de 2025 recorriendo los municipios de Costa Teguise, Arrecife y Puerto del Carmen. El evento contará con una participación altamente internacional, con atletas procedentes de 41 países, lo que supone un 80,2% de representación foránea, y un total de 4.272 corredores inscritos.

La organización destacó el carácter inclusivo de la competición, con modalidades para todas las edades y niveles, así como una prueba para deportistas en silla de ruedas. Entre las distancias ofertadas se encuentran maratón, media maratón, 10K, 5K y carreras infantiles. Además, las distancias más cortas registran una mayor presencia femenina, alcanzando el 51,3% en 10K y el 52,2% en 5K.

Durante el acto se puso en valor el impacto turístico-deportivo de la prueba, que contribuye a la economía local y al posicionamiento internacional de Lanzarote como destino deportivo de referencia, con un recorrido costero acompañado de temperaturas medias de 21ºC.

En sus intervenciones institucionales, Juan Monzón Rosales, consejero del Área de la Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, señaló: «Este evento vuelve a demostrar que Lanzarote no solo es una isla reconocida internacionalmente por su belleza, sino también por su capacidad para acoger eventos deportivos de primer nivel que generan economía, posicionamiento y vida activa en nuestra sociedad».

El director de la prueba, Juan Carlos Albuixech, resaltó: «Trabajamos cada edición para que la experiencia del corredor sea inolvidable. Este año el nivel de participación internacional es histórico y refuerza nuestra apuesta por un deporte inclusivo y accesible».

El concejal de Deportes de Teguise, Alejandro Ramírez, quiso destacar que el municipio será, un año más, el epicentro de una prueba internacional. «Volvemos a demostrar que somos un lugar saludable, que respira deporte y que apuesta por todas las disciplinas. Solo me queda agradecer al promotor del evento y a todas las personas que lo hacen posible cada edición. Deseo que todos los participantes puedan cruzar la bonita meta ubicada en Costa Teguise».

Desde el Ayuntamiento de Tías, Ismael Cruz Ramos, concejal de Deportes, declaró: «Para nosotros es un orgullo ser parte de este gran evento y que Puerto del Carmen sea el punto de giro de la maratón y la salida de la media maratón. Mucha suerte a todos los participantes».

La concejala de Deportes de Arrecife, Eli Merino, afirmó: «Arrecife sigue apostando por el deporte, no solo para nuestros vecinos, sino también apoyando este tipo de pruebas internacionales que exportan lo que tenemos en nuestra capital los 365 días del año».

«Lanzarote ofrece en invierno lo que muchos destinos europeos no pueden: buen clima, paisajes únicos y una experiencia deportiva inigualable para cerrar el año. Esa combinación es un gran reclamo para los miles de participantes que nos visitan desde toda Europa», destacó María Martín, de Turismo Lanzarote.

El ex triatleta olímpico Iván Raña y el atleta profesional Jaume Leiva Beato ofrecieron un mensaje conjunto de apoyo a los participantes: «Correr en Lanzarote es un auténtico privilegio. El clima, el ambiente, la gente y el recorrido hacen de esta maratón una experiencia única que engancha. Invitamos a todos a disfrutarla y dar lo mejor de sí mismos».

La Font Vella Lanzarote International Marathon refuerza también su compromiso social. Entre sus acciones destacan la participación de personas con movilidad reducida, la participación en los 10 km de internos del Centro Penitenciario de Tahíche, la colaboración con proveedores locales y la promoción del deporte base, además de iniciativas alineadas con la Agenda 2030.

Por otro lado, se celebrará la Feria del Corredor, donde participantes y visitantes podrán disfrutar de stands deportivos, gastronomía y actividades de animación para toda la familia.

El evento está organizado por Sands Beach Active, con el patrocinio principal de Font Vella, Promotur Canarias el apoyo del Cabildo Insular de Lanzarote, Lanzarote Sports Destination y ayuntamientos locales y otras entidades públicas y privadas.