La 360º The Challenge continúa: Nira Castro y Cristian Guerra mantienen el liderato

- 1 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
- 2 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
- 3 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
- 4 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
- 5 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
- 6 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
- 7 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
- 8 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
- 9 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club
- 10 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
