La 22ª Subida a La Pasadilla abre motores en Ingenio con 43 equipos en liza

Rally ·

La Villa de Ingenio se viste de gala para disfrutar de esta icónica prueba que este año tendrá un trazadode 8,2 kilómetros

Juan Carlos de Felipe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:11

El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio presentó la esperada Subida a La Pasadilla, prueba de montaña que reabre el Campeonato Provincial de la especialidad en Las Palmas este sábado y que este año tendrá un trazado de poco más de 8,2 kilómetros.

Con la presencia de Vanesa Martín, alcaldesa de Ingenio, Dani Ponce, presidente de la Federación de Las Palmas de Automovilismo, Hector Amado, Jefe de Ventas de Toyota City y José Miguel Zerpa, presidente del Club Deportivo Motor Primera etapa, se dieron a conocer todos los entresijos de la prueba a celebrar desde las 7.15 horas con el comienzo de las verificaciones técnicas, para posteriormente a las 10.30 horas arrancar con la primera manga de las tres previstas -una de entrenamiento y dos oficiales-.

De los 43 equipos inscritos, 32 estarán en velocidad, 10 en Regularidad y un solo equipo en Fórmula Rally, destacando entre ellos el segundo y cuarto clasificado en el Campeonato Provincial de Las Palmas de Montaña, que no son otros que Iván Armas (Porsche 911 GT3) y Gustavo Bolaños (Mitsubishi Evo VII) que tras esta prueba intentarán ponerse primero y segundo del Provincial. Un Campeonato al que todavía le quedan por disputar un total de cuatro pruebas, con lo que la clasificación final todavía estaría por decidir a estas alturas del certamen.

Como novedad este año, la organización de esta prueba colabora con la Asociación Española de Síndrome Nefrótico Infantil, con una pegatina en cada uno de los coches participantes.

Esta prueba es posible gracias al patrocinio y apoyo de: FALP, FCA, Instituto Insular de Deportes del Cabildo, Ayuntamiento de Ingenio, Toyota City, Star Garaje, Transportes Tun Tun, motoraldia7.com, Naviera Armas, Car home Service, el Extinguidor y vmrm,

Toda la información estará en su totalidad en el espacio; www.vmrm.net y www.motorprimeraetapa.com.

