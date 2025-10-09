El XIII Certamen de Zarzuela de Valleseco, puente cultural entre Europa y América Treinta y tres aspirantes de seis nacionalidades acceden a la fase semifinal de este prestigioso concurso

El municipio grancanario de Valleseco acogerá los días 11 y 12 de octubre la decimotercera edición del Certamen Internacional de Zarzuela, única competición lírica en el mundo dedicada exclusivamente a este género, patrimonio inmaterial compartido por España y el mundo hispano. Bajo la dirección artística de Isabel Costes, la cita reafirma el liderazgo de Canarias como punto de encuentro entre culturas y epicentro internacional de la zarzuela contemporánea.

En esta edición, 33 aspirantes procedentes de Italia, España, México, Rusia, Puerto Rico y Venezuela han sido seleccionados para participar en la semifinal, que se celebrará el sábado 11 de octubre a las 18.00 horas en el Auditorio Dr. Juan Díaz Rodríguez de Valleseco.

Los concursantes interpretarán una romanza acompañada de una breve presentación teatralizada, combinando canto, palabra y gesto ante el jurado. De esta fase surgirán los finalistas que competirán el domingo 12 de octubre.

El director general de Cultura del Cabildo grancanario, Serafín Sánchez, adelantó en la presentación que la iniciativa «pone en valor el género de la zarzuela a la vez que constituye una oportunidad para difundirlo entre las generaciones más jóvenes, poniendo en valor sus cualidades como manifestación cultural de primer orden».

Por su parte, el concejal de Cultura de Valleseco, Jesús Ramón Pérez, avanzó que el citado municipio «ha logrado acercar la cultura a las zonas rurales de medianías de la isla, convirtiendo también este certamen en un tractor para la economía de Valleseco. Nunca llegamos a pensar que un municipio pequeño, pero grande en ilusión a la hora de atender la diversidad cultural, se convertiría en epicentro de la zarzuela con la participación estos días de artistas de Sudamérica o el norte de Europa».

Premios de hasta 6.000 euros

Isabel Costes, directora artística del certamen, detalló que el primer premio está dotado con 6.000 euros por el Cabildo de Gran Canaria. El segundo –2.000 euros– y tercer premio –1.000 euros– serán concedidos por el Ayuntamiento de Valleseco. A estos galardones se suman el accésit Artífex ProArt, con actuación remunerada en una producción profesional; el premio Amigos de la Ópera de A Coruña, con participación en su temporada 2026; el premio Zarzuela Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la plataforma homónima en reconocimiento a la excelencia interpretativa y al compromiso con la difusión del género; y la beca Zarzuela Estudio Internacional 2026, que concede matrícula y alojamiento gratuitos en su programa de alto rendimiento.