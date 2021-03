Woody Allen afirma que es «perfectamente inocente» El director niega que abusara sexualmente de su hija Dylan en su primera entrevista televisiva en 30 años. «Creo que ella lo piensa, no creo que se lo esté inventando», explica Woody Allen en la entrevista al espacio 'CBS Sunday Morning'. OSKAR BELATEGUI Domingo, 28 marzo 2021, 20:06

Woody Allen ha reaccionado al documental de HBO 'Allen vs. Farrow', que aporta testimonios y presuntas pruebas para demostrar que abusó de su hija Dylan el 4 de agosto de 1992, cuando la pequeña tenía siete años. El director ha concedido su primera gran entrevista en televisión en los últimos 30 años al programa 'CBS Sunday Morning' conducido por Lee Cowan. La anterior fue al espacio de la misma cadena '60 minutos' en 1992. Sin embargo, la conversación estaba grabada desde el pasado mes de julio y ha sido emitida este domingo por la plataforma Paramount Plus. Allen no participó en la serie de HBO, que defiende las tesis de Mia Farrow.

El director de 'Manhattan' niega que abusara de su hija e insiste que el testimonio de esta fue propiciado por Mia Farrow, colérica tras la ruptura que puso fin a la relación de doce años de la pareja, que nunca se casó ni llegó a vivir junta. El descubrimiento de unas fotos eróticas de Soon-Yi Previn, la hija adoptiva de Farrow con la que Allen lleva casado desde 1997, fue el detonante de la acusación.

«Es tan absurdo... Y, sin embargo, la difamación se ha mantenido y todavía prefieren aferrarse a ella, no a la noción de que abusé de Dylan, sino a la posibilidad de que haya podido abusar», cuenta Allen a Cowan. «Nada de lo que hice con Dylan en mi vida podría malinterpretarse como eso». El director reconoce que en un primer momento no hizo demasiado por rebatir las acusaciones de Mia Farrow. Ni tampoco se molestó en explicar el origen de su relación con Soon-Yi, que entonces tenía 21 años.

Woody Allen junto a Mia Farrow y la pequeña Dylan.

«A primera vista, no tenía lógica», explica Allen sobre las acusaciones de Dylan Farrow. También minimiza su relación con Mia Farrow: «Nunca viví con Mia, nunca dormí en su casa en todos los años que salí con ella. Teníamos una relación, pero nunca iba a ser una relación matrimonial».

Woody Allen reconoce que su relación con Soon-Yi «se dio a conocer antes de que estuviéramos listos para darla a conocer», en referencia a las fotos explícitas encontradas por Farrow en la casa del director. Cowan le recuerda que en su libro de memorias 'A propósito de nada' no se disculpa al respecto. «Lo último en el mundo que quería era herir los sentimientos de nadie», confiesa.

Iniciar un idilio con la hija adoptiva de su pareja le parece algo «natural» al realizador. «No me detuvo. Nunca hubo un momento en el que no fuera la cosa más natural del mundo». También ofrece como prueba de su inocencia que Soon-Yi y él pudieron adoptar dos niñas que ahora son adultas. «No le dan dos niñas a alguien que creen que es un pedófilo», remarca. El cineasta califica a Dylan de «buena chica» e insiste que la han convencido para que crea eso. «Creo que ella lo piensa. No creo que se lo esté inventando. Ella no miente». En cuanto a los actores que se arrepienten de haber trabajado a sus órdenes los califica de «tontos». «Tienen buenas intenciones, pero son tontas. Todo lo que están haciendo es perseguir a una persona perfectamente inocente y están permitiendo esta mentira».